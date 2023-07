Sinner-Halys oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Jannik Sinner se la vedrà contro Quentin Halys nel terzo turno di Wimbledon 2023, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. L’altoatesino si è fatto largo nel tabellone estromettendo due argentini, entrambi sconfitti in tre set. Nel primo round ha annientato Juan Manuel Cerundolo mentre nel secondo ha domato l’ex top ten Diego Schwartzman. Adesso l’asticella si alza notevolmente contro il transalpino, reduce da due successi estremamente convincenti ai danni del padrone di casa Daniel Evans e dell’australiano Aleksandar Vukic. Sinner partirà con i favori del pronostico secondo i bookmakers ma dovrà stare molto attento al gioco potente ed efficace del francese. L’azzurro per il secondo anno consecutivo cerca l’accesso agli ottavi di finale. Per lui il tabellone si è letteralmente aperto in seguito all’eliminazione dello statunitense Taylor Fritz, fatto fuori al secondo turno dallo svedese Mikael Ymer.

Sinner e Halys scenderanno in campo oggi (venerdì 7 luglio). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 12.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 3 (al termine di Carballes Baena-Rune). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che seguirà Wimbledon 2023 attraverso nove canali di riferimento. Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Tennis (205) saranno dedicati ai tre campi principali: Centrale, Campo 1 e Campo 2. I canali dal 252 al 257, invece, saranno utilizzati per monitorare tutti gli altri campi.

Questi saranno celti in base alla programmazione di ogni giornata: Wimbledon 1 (anche in 4k), Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6. Grazie allo Split Screen (accessibile dal tasto verde del telecomando Sky per i clienti Sky Q Satellite) sarà possibile seguire sullo stesso schermo due partite in contemporanea. Sarà disponibile anche una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di terzo turno tra Sinner e Halys garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.