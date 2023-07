Perugia, niente riammissione in Serie B: “Presenteremo ricorso e continueremo la nostra battaglia”

“In merito alla decisione presa oggi dal Consiglio Federale, peraltro andando contro a quanto deliberato dalla Covisoc pochi giorni prima, la società AC Perugia Calcio rimane sconcertata e stupefatta per il provvedimento reso noto. Comunichiamo a tutti i nostri tifosi che il club presenterà ricorso e continueremo la nostra battaglia nelle sedi competenti”. Con questa nota ufficiale il Perugia mostra il suo disappunto in merito alla decisione presa oggi dal Consiglio Federale di riammettere il Lecco in B ed escludere Reggina dalla B e Siena dalla C.