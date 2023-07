Udinese, ufficiale: Lucca arriva in prestito con diritto di riscatto dal Pisa

L’Udinese ha il suo nuovo attaccante: è ufficiale l’arrivo in Friuli di Lorenzo Lucca. Ad annunciarlo è stato il club bianconero attraverso il proprio sito: “L’attaccante arriva in prestito con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Pisa. Lucca, centravanti ex Palermo e Pisa, è reduce dall’esperienza in Olanda con la prestigiosa maglia dell’Ajax indossata la scorsa stagione. Benvenuto Lorenzo!”.