Sabalenka-Linette in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Aryna Sabalenka se la vedrà contro Magda Linette nella seconda semifinale femminile degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). Prosegue l’imbattibilità della bielorussa, che si è presentata a Melbourne dopo aver inaugurato il nuovo anno vincendo il titolo nel torneo WTA 500 di Adelaide 1. Grazie al facile successo sulla croata Donna Vekic ai quarti di finale ha raggiunto il penultimo atto dello Slam australiano per la prima volta in carriera. Contro la numero 45 del ranking mondiale, un’esordiente a certi livelli, partirà abbondantemente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers.

La polacca è reduce dal successo contro pronostico sulla ceca Karolina Pliskova. Non sembra, però, avere le armi sufficienti per poter impensierire Sabalenka, apparsa davvero in grandi condizioni nelle ultime settimane. La numero cinque del mondo, inoltre, è avanti per 2-0 negli scontri diretti, entrambi disputati su superfici rapide. Per la bielorussa c’è in palio la prima finale in un evento Major, dove se la vedrebbe contro una tra la connazionale Viktoria Azarenka oppure la russa naturalizzata kazaka Elena Rybakina, protagoniste della prima semifinale.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Sabalenka e Linette scenderanno in campo giovedì 26 gennaio. Le due giocatrici saranno protagoniste sulla Rod Laver Arena subito dopo la prima semifinale tra la bielorussa Viktoria Azarenka e la kazaka Elena Rybakina (inizio fissato non prima delle ore 09:30 italiane, le 19:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di semifinale tra Sabalenka e Linette. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.