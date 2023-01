Azarenka-Rybakina in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Viktoria Azarenka se la vedrà contro Elena Rybakina nella semifinale degli Australian Open 2023 (cemento outdoor). La bielorussa è in grande spolvero, come dimostra il successo in due set ai quarti di finale contro la statunitense Jessica Pegula, numero tre del ranking mondiale. Adesso per lei c’è la russa naturalizzata kazaka, che nel turno precedente ha lasciato le briciole alla lettone Jelena Ostapenko. L’unico precedente ha sorriso alla campionessa in carica di Wimbledon, che nella scorsa stagione ha sconfitto Azarenka nel terzo turno del torneo di Indian Wells. Il match si prospetta molto equilibrato. Legittimo, tuttavia, dare leggermente favorita la bielorussa, che da queste parti ha già trionfato ben due volte tra il 2012 ed il 2013.

Azarenka e Rybakina scenderanno in campo giovedì 26 gennaio. Le due giocatrici saranno protagoniste sulla Rod Laver Arena. L’orario è da definire. Gli organizzatori, infatti, devono ancora comunicare la schedule ufficiale per la giornata in questione. La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Now Tv, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà l’incontro di semifinale tra Azarenka e Rybakina. Il nostro sito garantirà aggiornamenti in tempo reale in merito al match garantendo ai propri lettori news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste.