Pigato-Kasatkina oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Lisa Pigato se la vedrà contro Daria Kasatkina nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023, quinto WTA 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. La bergamasca, in gara grazie ad una wild card, è reduce dalla vittoria in tre set nel derby tutto azzurro contro Diletta Cherubini. Adesso è chiamata ad un’impresa contro la testa di serie numero otto, da anni ai vertici del circuito e beneficiaria di un bye al primo turno. Per Pigato sarà un’ottima occasione per fare esperienza. Tra le due non ci sono precedenti da registrare. Sarà la russa a partire nettamente favorita secondo le quote dei bookmakers. Per la giovane italiana, in caso di clamoroso successo contro la numero nove del ranking mondiale, al terzo turno ci sarebbe una tra la svizzera Jil Teichmann oppure l’austriaca Julia Grabher. Pigato proverà a sovvertire il pronostico in un match apparentemente dall’esito scontato.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Pigato e Kasatkina scenderanno in campo oggi (venerdì 12 maggio). Le due giocatrici sono pianificate come quinto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 12. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Pigato e Kasatkina garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.