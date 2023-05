Tennis, Alcaraz: “Il mio sogno è diventare il più forte della storia”

“Il mio sogno più grande è essere considerato il migliore della storia, so che non un’impresa semplice, ma non ho paura di inseguirlo”, sono queste le dichiarazioni di Carlos Alcaraz, agli Internazionali di Roma. “Il mio più grande avversario è dentro di me. Da giovane mi lamentavo di più, adesso ho imparato a essere calmo”. Il giovane tennista ha poi proseguito: “E’ la mia prima volta qui, sono a Roma solo da 24 ore, è bellissimo. Mi sono allenato appena due volte, non ho ancora visitato la città, appena potrò mi piacerebbe farlo. In Italia ho vinto il mio primo Challenger, qui sono cresciuto un sacco come giocatore. Ho tantissimi bei ricordi”. Poi ha concluso parlando di Djokovic: “E’ il miglior giocatore al mondo, è magnifico averlo nel torneo. Io giocherò come se non tornassi numero 1″.