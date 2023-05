Giorgi-Alexandrova in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia Roma 2023

Camila Giorgi sfiderà Ekaterina Alexandrova in occasione del secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023, storico torneo di scena sul palcoscenico del Foro capitolino. La stella di Macerata ha sconfitto l’olandese Arantxa Rus all’esordio, rimontando un set di svantaggio con determinazione e chiarezza tattica; l’azzurra è riuscita a far fronte alle difficoltà di un nuovo primo approccio sul rosso romano, riuscendo a gioire davanti al suo pubblico. Quella tra l’italiana e Potapova sarà certamente ricca di accelerazioni notevoli e tennis offensivo, considerando le caratteristiche delle protagoniste; la russa vive un buon momento della sua carriera e tenterà di farsi valere anche sulla terra battuta, sebbene questa superficie non esalti esattamente le sue qualità. Dal canto suo, Camila tenterà di regalarsi l’ennesima impresa della sua carriera con diversi alti e alcuni bassi, domando una giocatrice assolutamente pericolosa.

SEGUI LA DIRETTA

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Giorgi e Alexandrova si affronteranno oggi, venerdì 12 maggio, come quarto incontro dalle ore 11:00 sul Campo Pietrangeli (dopo Fognini-Kecmanovic). La partita in questione sarà fruibile tramite SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming peraltro disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente italiana e mediante SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis in caso di tesseramento FITP attivo). Inoltre, Sportface.it seguirà Giorgi-Alexandrova in tempo reale e proporrà aggiornamenti ai propri lettori.