Lewis Hamilton è andato giù durissimo nei confronti della Ferrari: le sue parole sono senza appello, la situazione ora è incandescente

Alle 20 il via del Gran Premio del Canada ma anche sulla pista di Montreal ci sarà da soffrire per la Ferrari. Le qualifiche hanno parlato chiaro: quinto posto per il numero 44 che si aspettava forse ben altro dalla sua avventura in Ferrari. Certo, va detto come tutti abbiano bisogno di ambientarsi in una nuova scuderia, a maggior ragione per Sir Lewis che ha vissuto tutta la sua carriera con la Mercedes.

Fin qui i risultati non sono certo entusiasmanti: al di là della vittoria nella Sprint Race in Cina, nessun podio in gara, con il quarto posto ad Imola ottenuto come miglior risultato, mentre in qualifica mai andato oltre la terza fila, con le prime due mai agguantate. E la classifica piange decisamente considerato come siano 23 i punti da Charles Leclerc e 115 dal leader Oscar Piastri.

Ferrari, Hamilton non dà scampo alla SF-25: il paragone è distruttivo

Una situazione che ha indotto il pilota numero 44 a lanciarsi in giudizi drastici come quelli rilasciati, come sempre senza peli sulla lingua. Ai microfoni di Sky UK è andato giù durissimo nei confronti della Ferrari. “Con la monoposto non mi sento in sintonia e tutto l’anno è stato così” ha ammesso il pilota.

“E non so se in questa stagione entrerò mai in sintonia” ha poi spiegato. “Questa vettura è come qualcuno che non sa ballare, che non ha il senso del ritmo” ha sentenziato sostenendo quindi come sia molto difficile guidare la monoposto. Non è certo la prima volta che Hamilton si esprime in giudizi così netti sulla Ferrari.

Già qualche settimana fa aveva sollevato dei dubbi fortissimi sulla bontà della SF-25 sostenendo come fosse forse il momento di pensare già alla vettura della prossima stagione.