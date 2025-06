Uno dei primi obiettivi di mercato dell’Inter è quello di rinforzare l’attacco a disposizione di Christian Chivu: si lavora per arrivare al danese dello United e al francese del Parma.

Rasmus Hojlund e Ange-Yoan Bonny, sono loro i primi nomi sulla lista dell’Inter per rinforzare l’attacco a disposizione di Christian Chivu la prossima stagione. L’obiettivo della società è non rendere il reparto offensivo della rosa così dipendente da Thuram e Lautaro Martinez.

Un reparto da rivoluzionare

Con l’uscita di Correa e Arnautovic e con Taremi, al momento bloccato in Iran, in dubbio, non può bastare solo il ritorno alla base dei fratelli Esposito. E allora si punterà sul doppio colpo con il danese ex Atalanta del Manchester United e il francese del Parma che potrebbero rivoluzionare e ringiovanire l’inter reparto.

Le due trattative

Per Hojlund, i ‘Red Devils’ chiedono non meno di 40-45 milioni di euro, non volendo fare una minusvalenza a fronte dei 75 versati nelle casse dell’Atalanta. Cifre importanti che l’Inter vuole provare a trasformare in un prestito oneroso con diritto di riscatto. Per Bonny, invece, la strada sembra meno difficile da percorrere, con 20 milioni di euro al Parma e un quinquennale da 2 milioni al giocatore.