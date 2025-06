La Juventus vuole a tutti i costi rinforzare l’attacco a disposizione di Igor Tudor per la prossima stagione e ha scelto Viktor Gyökeres.

Viktor Gyökeres è l’oggetto del desiderio di mezza Europa. L’attaccante dello Sporting Lisbona è uno di quei giocatori in grado di spostare gli equilibri come pochi altri al mondo. Ed è ciò che vuol fare la Juventus in vista della prossima stagione, quando il club bianconero vorrà tornare a combattere per qualcosa in più di una qualificazione in Champions. Perché se indossi quella maglia, il tuo unico obiettivo deve essere quello di vincere.

Ecco perché, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, è stato deciso di fare un all-in da 70 milioni di euro. Tanto quanto sarebbe l’offerta messa sul piatto dello Sporting per portare alla Continassa Gyökeres. Cifra importante, che al momento non basta, ma che apre a una trattativa con il club portoghese, che ne chiede 80.

Il giocatore chiede 7,5 milioni di euro l’anno. Cifra che ha fatto raffreddare un po’ l’Arsenal, aprendo a Comolli una strada importante, in cui provare a infilarsi quanto prima. Per poter tornare a lottare per l’unica cosa che conta quando si indossa la maglia della Juve.