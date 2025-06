Ritorno di fiamma per Federico Chiesa da parte del Napoli, che lavora per portare l’esterno del Liverpool alla corte di Antonio Conte, l’uomo che potrebbe rilanciarlo anche in ottica Nazionale.

Rimettere Chiesa al centro del villaggio. O, almeno, del Napoli prima e della Nazionale poi. Parliamo di Federico, ovviamente, l’esterno del Liverpool finito fuori dai radar azzurri e che proprio dall’azzurro, ma quello della formazione partenopea, potrebbe ripartire. A 27 anni. Quell’età in cui, citando il film ‘Mediterraneo’ di Gabriele Salvatore, “non hai ancora capito se voler mettere su famiglia o perderti per il mondo”.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

L’idea, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’, in un articolo di Antonio Giordano, stuzzica il figlio d’arte, che a un certo punto della carriera era anche riuscito a mettere da parte l’ombra ingombrante del genitore, prima di cadere in una spirale che lo ha portato a essere persino campione d’Inghilterra. Ma con la voglia di fare quanto prima il percorso inverso. Riattraversando la Manica e tornando in Italia. Scendendo, però, stavolta un po’ più giù rispetto a Torino e Firenze, per approdare a Napoli.

Città che in tre anni ha visto due volte il suo popolo festeggiare il tricolore, grazie a Spalletti, Conte, ma soprattutto quel visionario di Aurelio De Laurentiis. Che ammira molto e da tempo Chiesa. Come Antonio da Lecce. Il tecnico che trasforma in oro tutto ciò che tocca. E che potrebbe fare lo stesso anche con Fede. E quale momento migliore se non quello dell’inizio del nuovo corso della Nazionale italiana per uno degli artefici principali dell’ultimo successo all’Europeo di calcio 2021?

La corte di Max

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche il Milan dell’ex tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, su Chiesa. Il giocatore, seppur lusingato, avrebbe, però, già espresso la sua preferenza in direzione Napoli e Antonio Conte.