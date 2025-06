La Ferrari entra nella leggenda alla 24 Ore di Le Mans: successo straordinario, al traguardo una vecchia conoscenza della Formula 1

Non c’è due senza tre. La Ferrari se in Formula 1 stenta e quasi manda in depressione tutti i suoi fan, domina e detta legge in un’altra categoria, non meno importante e prestigiosa, anzi. Ci riferiamo alla iconica gara della 24 Ore di Le Mans una sfida storica dello sport motoristico.

Il Cavallino era a caccia della terza affermazione consecutiva e ce l’ha fatta al termine di una gara pazzesca, epica, risolta solo ni minuti finali contro una Porsche davvero molto agguerrita, unica rivale per la scuderia di Maranello. Le 499P hanno però dominato ed a portare la vettura sotto la bandiera a scacchi è stato Robert Kubica, ex pilota di Formula 1 che ha così coronato il suo sogno e quello della Ferrari a caccia della tripletta.

Ferrari, che trionfo: seconda la Porsche

A vincere è stata la Ferrari non ufficiale del team AF Corse guidata dai piloti Phil Hanson-Yifei Ye e Robert Kubica. Il polacco è stato protagonista di uno stint meraviglioso, da fenomeno vero che ha permesso di raggiungere il meritato traguardo al 40enne di Cracovia.

La Porsche del trio Campbell-Vanthoor-Estre si è quindi accontentata del secondo posto del podio mentre sul gradino più basso è salita l’altra Ferrari di Calado-Giovinazzi-Pier Guidi. A sottolineare l’equilibrio della gara basti pensare come le prime quattro della classifica generale hanno chiuso in meno di 30 secondi di distanza.