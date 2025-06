Si è concluso il 10° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il GP di Montreal ha visto il trionfo di George Russell.

Poche storie, per adesso, per quanto riguarda coloro che si contendono il Mondiale di Formula 1. Oscar Piastri e Lando Norris, seppur non sempre impeccabili, guidano una McLaren dominante, con la Red Bull del solo Max Verstappen che cerca di stare in scia nonostante una vettura non all’altezza.

A dimostrazione di ciò i punti nella classifica del Mondiale di Formula 1, che vedono Oscar Piastri in testa, con Lando Norris e Max Verstappen – leggermente più lontano – che inseguono. Una costante, nelle ultime settimane, la lotta di Max Verstappen per tentare di stare in testa e dare fastidio al predominio delle ‘Papaya‘.

In questa gara, però, qualcosa è cambiato. A fare la pole position è stato infatti George Russell con la Mercedes, vettura incostante che, però, in questo weekend ha dato il meglio di sé. Il britannico ha infatti riuscito a tenere davanti Verstappen e Piastri, con Lando Norris con un deludente 7° posto.

Formula 1, GP Montreal: trionfo Russell davanti a Verstappen, male le McLaren

Il Gran Premio di Canada, a Montreal, ha dato dei risultati inaspettati, secondo almeno quanto visto nelle ultime gare, ma attesi se si osservano i dati e i risultati del weekend e delle qualifiche. Il potenziale della Mercedes era noto, come lo era quello di Max Verstappen, che riesce sempre a dare il meglio di sé in ogni occasione e in ogni weekend.

Weekend dunque perfetto per il britannico della Mercedes, che fa la pole e la vittoria nel weekend canadese, seguito dall’olandese della Red Bull. Ultimo gradino del podio per un grandioso Kimi Antonelli, che riporta l’Italia sul podio di Formula 1 dopo 16 anni, quando Fisichella conquistò il 4° al GP del Belgio a Spa nel 2009.

Qualcosa di clamoroso accade, invece, tra le due McLaren. Le due ‘Papaya‘ hanno lottato per diversi giri ma, al giro 67, Lando Norris tenta un sorpasso davvero complicato nel rettilineo, colpendo poi la gomma posteriore del compagno di squadra. Il britannico danneggia la vettura, che va a sbattere nel muro adiacente. Il risultato è il ritiro di Norris, con Piastri che, per fortuna della McLaren, conclude al 4° posto.

Male, invece, le Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton giungono rispettivamente 6° e 7° al traguardo. Il britannico non è stato quasi mai in lotta, portando la vettura al traguardo soffrendo anche di problemi ai freni. Il monegasco, partito dietro a causa di un errore nel Q3, ha tentato una strategia differente partendo con le gomme hard, strategia che non ha poi pagato, terminando 5°.

Formula 1, i risultati del GP di Montreal

George Russell Max Verstappen Kimi Antonelli Oscar Piastri Charles Leclerc Lewis Hamilton Fernando Alonso Nico Hulkenberg Esteban Ocon Carlos Sainz Oliver Bearman Yuki Tsunoda Franco Colapinto Gabriel Bortoleto Pierre Gasly Isack Hadjar Lance Stroll

Lando Norris, Liam Lawson, Alexander Albon RET