Sampdoria e Salernitana si affrontano per la gara di andata del playout di Serie B: ecco le probabili scelte di Evani e Marino e tutti i modi per poter seguire il match.

Dopo i passaggi attraverso le aule di tribunale, è tutto pronto per la sfida di andata dell’ultimo atto della stagione calcistica 2024-25: il playout di Serie B. Oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria ospita la Salernitana allo stadio Marassi di Genova nell’andata dello spareggio salvezza per rimanere nel campionato cadetto.

Dopo il terzultimo posto nel torneo e l’iniziale retrocessione, i blucerchiati di Evani sono riusciti ad accedere al playout grazie alla penalizzazione, e al successivo fallimento, del Brescia. I granata invece hanno chiuso la stagione regolare al sedicesimo posto a quota 42 punti, uno in più della Sampdoria.

La sfida tra Sampdoria e Salernitana è in programma oggi, domenica 15 giugno, alle ore 20.30.

Sampdoria-Salernitana, lee probabili formazioni

Sampdoria (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli; Coda. All. Evani

Salernitana (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Caligara, Corazza; Tongya, Hrustic; Simy. All. Marino

Sampdoria-Salernitana, dove vederla in streaming e tv

Sampdoria-Salernitana sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva da Dazn, visibile quindi tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma e sull’app di Dazn.