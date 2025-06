Sofia Raffaeli si aggiudica la 55ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Ritmica, conquistando il quarto titolo All Around consecutivo al PalaGhiaccio di Folgaria.

L’agente del Gruppo Sportivo della Polizia di Stato Sofia Raffaeli si aggiudica la 55ª edizione del Campionato Italiano Assoluto di Ginnastica Ritmica, organizzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la società Gym Club Ala e l’Azienda per il Turismo Alpecimbra.

