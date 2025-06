Il Bayern Monaco ha fatto il suo esordio nel nuovo Mondiale per Club, con annessa pioggia di gol sugli avversari.

Il Mondiale per Club è finalmente cominciato e dopo una prima gara finita senza reti e con poche emozioni, il Bayern Monaco ha dato subito spettacolo. Nella prima partita della competizione, nella quale si sono affrontati l’Al Ahly e l’Inter Miami, la squadra di Leo Messi ha tradito le aspettative.

Dal fenomeno argentino e dai suoi compagni, tra cui Sergio Busquets e Luis Suarez, ci si aspettava sicuramente di più. Tuttavia, veder giocare il campione del mondo di Rosario resta sempre una gioia per gli occhi. La Pulce avrà modo di rifarsi nelle prossime due gare, non semplicissime, contro Porto e Palmeiras. Nel frattempo, gli uomini di Vincent Kompany hanno annientato l’Auckland City.

Bayer Monaco, che tripletta di Musiala: Aukland ko al Mondiale per Club

I campioni di Germania sono arrivati negli Stati Uniti con l’intenzione di arrivare infondo al nuovo Mondale per Club. La formazione schierata dall’ex difensore del Manchester City all’esordio, ne è una dimostrazione. In campo tutti i migliori, o quasi: Kim Min-Jan e Alphonso Davies sono infortunati, Musiala e Upamecano e Gnabry sono entrati nel secondo tempo. I titolari, tuttavia, non possono essere considerati sicuramente seconde linee.

In campo anche Jonathan Tah, all’esordio con la maglia dei bavaresi dopo l’addio al Leverkusen. La difesa si è dimostrata solida, com’era prevedibile contro una squadra del livello di Auckland City. Tuttavia, il club della neozelandese, non è riuscito neanche a contenere il potenziale offensivo dei tedeschi.

Il primo tempo si è chiuso sul risultato di 6 a 0: doppietta di Coman e Olise, gol di Boey e Muller. Nella ripresa, invece, Musiala si è scatenato con una tripletta e Muller si è ripetuto, per un totale di dieci reti segnate. I tedeschi, che affronteranno Boca Juniors e Benfica nelle prossime gare del girone, si iscrivono ufficialmente alla lista dei candidati per la vittoria di questo Mondiale per Club.