Max Verstappen, come sempre, fa parlare di sé: questa volta sembra proprio che potrebbe causare un enorme scossone in vista del futuro.

Max Verstappen è senza la benché minima ombra di dubbio uno dei piloti più talentuosi e forti della storia della Formula Uno. Capace di raggiungere risultati che definire straordinari è pure poco, è già quattro volte campione del mondo e non ha neanche compiuto trent’anni. Dinanzi a sé ha ancora una strada davvero molto lunga prima di raggiungere altri traguardi e record di un certo spessore, tuttavia ha tutte le carte in regola per riuscire a farcela da qui al futuro ritiro dalla massima serie automobistica.

Anche se non è detto che esegua altre imprese solo ed esclusivamente in Red Bull. Da mesi si continua a parlare di un possibile approdo dell’olandese ex Toro Rosso in Mercedes, dove molto probabilmente affiancherebbe Andrea Kimi Antonelli e sostituirebbe George Russell: a riguardo, ha voluto dire la sua proprio il pilota britannico.

F1, Verstappen-Mercedes: molto più di un rumors

George Russell ha il contratto con la Mercedes in scadenza, e il team principal della stella d’argento Toto Wolff aveva spiegato che avrebbe affrontato il tema in estate, concetto ribadito anche da Russell in Canada. Al momento, a quanto pare, non ci sarebbe un tavolo aperto per il prolungamento di contratto del pilota inglese della Mercedes.

Come riportato da FormulaPassion, Russell ha precisato che non c’è stata nessuna vera conversazione a riguardo, perché al momento stanno tutti riflettendo all’interno del team sul modo in cui rendere la Mercedes più veloce: “So che sarà in F1 il prossimo anno. La mia intenzione e il mio obiettivo è restare con Mercedes e credo sia anche l’intenzione di Toto”. L’ex pilota della Williams ha incluso nella sua risposta anche Max Verstappen, ammettendo che comprende alla perfezione ciò che sta accadendo. Dopotutto, “piloti come Max sono sempre stati nei radar e perché non dovrebbero esserlo ora? Parliamo di uno dei più grandi di sempre e lo capisco”.

Russell ha precisato che sta a lui dimostrare il suo reale valore, e sente di averlo fatto in molteplici occasioni nel corso dei suoi sette anni in Formula Uno e in generale nel corso della sua carriera. Non ha particolari preoccupazioni in merito al suo futuro, quindi. In effetti è perfettamente comprensibile che ci siano molte voci sul suo futuro, specialmente dal momento in cui Max Verstappen potrebbe essere l’uomo che lo sostituisce.