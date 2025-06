Va alla Sampdoria di Evani il primo round del play out salvezza di Serie B: davanti a 30mila tifosi, i blucerchiati vincono 2-0 con le reti di Meulensteen e Curto.

Sampdoria-Salernitana termina con il risultato di 2-0 (1-0) nella partita di andata dei play out della Serie B, giocata a Marassi.

Le reti decisive per i padroni di casa, trascinati da 30mila tifosi blucerchiati, sono state siglate da Meulensteen al 39′ del primo tempo e da Curto al 41′ della ripresa.

Entrambe le squadre sono rimaste in dieci nei minuti finali di gioco per le espulsioni di Borini (per gioco pericoloso) e Stojanovic (per fallo di reazione), che mancheranno, di conseguenza, nel match di ritorno, che si disputerà venerdì 20 giugno 2025 allo stadio Arechi di Salerno.