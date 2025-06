Capitolo Roland Garros chiuso, se ne apre un altro: Jannik Sinner è pronto a esprimere il suo tennis all’Atp Halle, ecco i papabili avversari

Dopo la sofferta sconfitta in finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si è preso qualche giorno di pausa per ricaricarsi e tornare a giocare il suo tennis all’Atp Halle, torneo che ha già vinto lo scorso anno e che gli permetterebbe di arrivare a Wimbledon con ancora più energia.

Dopo i mesi di squalifica, l’altoatesino è tornato ad allenarsi e a far mangiare la polvere agli avversari, andando a sbattere soltanto contro il muro eretto dallo spagnolo. Ad Halle il giovane tennista italiano si troverà di fronte a un percorso con molte insidie a partire già dal primo turno.

Tutti i possibili avversari di Sinner all’Atp Halle, tra vecchie conoscenze e bestie nere

Come riportato da ‘Sky Sport‘, il classe 2001 comincerà il suo cammino ad Halle contro un tennista proveniente dalle qualificazioni di cui non si conosce ancora l’identità. In caso di raggiungimento degli ottavi, Sinner dovrebbe poi sfidare uno tra Muller, contro cui si è già imposto nell’unico precedente, e poi Bublik. Ai quarti, poi, tutte vecchie conoscenze.

Ai quarti il ventaglio di avversari coprirebbe Machac, Hurkacz – contro cui ha vinto in finale lo scorso anno con un punteggio finale di 7-6 7-6 – oppure Hecmanovic, tutti e tre avversari che Sinner ha già battuto in precedenza. Nelle eventuali semifinali, poi, gli avversari potrebbero essere Rublev e Khachanov, entrambi in svantaggio in termini di vittorie nei confronti di Sinner, e una “bestia nera”, il canadese Auger-Aliassime, che nei due precedenti ha maturato altrettante vittorie.

La finale, inoltre, vedrebbe Sinner contro uno tra, probabilmente, Zverev, Medvedev, Cerundolo e Tsitsipas, l’unico che ha le statistiche a favore contro l’italiano. Non sarà, perciò, un percorso agevole, ma Jannik Sinner ha già tirato fuori le unghie e la sua resistenza mentale sarà fondamentale per arrivare fino in fondo.