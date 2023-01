Murray-Kokkinakis oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Andy Murray affronterà Thanasi Kokkinakis nel secondo turno degli Australian Open 2023, in programma dal 16 al 29 gennaio a Melbourne Park. Match decisamente intrigante sulla carta, poi la realtà ci costringe a dover fare i conti con quelle che saranno le condizioni del tennista britannico, che negli ultimi anni ha sempre fatto un’enorme fatica a riprendersi fisicamente dalle sue battaglie estenuanti. Il successo contro Matteo Berrettini avrà di certo fatto crescere la fiducia dell’oro olimpico di Londra 2012, ma vedremo come reagirà il suo fisico martoriato. E l’avversario che avrà di forte è di quelli complicati, che a tennis sa giocare, in particolar modo quando ha tutto il pubblico di casa dalla sua.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Murray e Kokkinakis scenderanno in campo oggi, giovedì 19 gennaio. Il match è in programma come secondo a partire dalle ore 09:00 italiane (dopo Bencic-Liu) sulla Margaret Court Arena. Tutti gli incontri dello slam australiano saranno visibili integralmente solo sulla piattaforma Discovery+ o sul sito di Eurosport, in entrambi i casi previo abbonamento. La copertura televisiva è affidata a Eurosport, attraverso i due canali lineari Eurosport 1 ed Eurosport 2, visibili al 210 e 211 di Sky, ma anche su Dazn, SkyGo e NowTv. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match in questione, più tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.