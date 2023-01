Djokovic-Couacaud oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Australian Open 2023

Novak Djokovic se la vedrà contro Enzo Couacaud nel secondo turno dell’Australian Open 2023 (cemento outdoor). Prosegue il cammino del serbo, che all’esordio ha liquidato in tre set lo spagnolo Carballes Baena e ora si appresta a fare lo stesso contro il qualificato francese. Nole partirà ovviamente favorito e punterà magari a risparmiare qualche energia in vista del potenziale terzo turno contro Dimitrov. Guai però a sottovalutare il francese, che ha già vinto quattro match a Melbourne (tre nelle qualificazioni e uno nel main draw contro Dellien) e darà il tutto per tutto per impensierire il suo avversario. Tra i due non c’è alcun precedente.

Djokovic e Couacaud scenderanno in campo oggi (giovedì 19 gennaio), come primo match della sessione serale sulla Rod Laver Arena, non prima delle ore 09:00 italiane (le 19:00 locali). La copertura televisiva è affidata ad Eurosport, che monitora la manifestazione attraverso Eurosport 1 ed Eurosport 2 (canali 210 e 211 di Sky). Disponibile anche una live streaming mediante il sito di Eurosport (tramite abbonamento Premium) e le piattaforme di riferimento Discovery+, Sky Go e DAZN. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di secondo turno tra Djokovic e Couacaud. Il nostro sito monitorerà tutte le partite degli italiani e non solo durante le due settimane di Melbourne garantendo ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e parole dei protagonisti.