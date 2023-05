Internazionali d’Italia 2023, slitta l’inizio della finale Rune-Medvedev: si parte alle 16:30

La pioggia, protagonista per tutta questa edizione degli Internazionali d’Italia 2023, non si è fatta attendere neanche nella giornata conclusiva. A causa del maltempo che si è abbattuto su Roma, infatti, l’inizio della finale del singolare maschile tra Holger Rune e Daniil Medvedev è slittato alle ore 16:30. In questo momento gli addetti ai lavori stanno completando il lavoro per asciugare il terreno di gioco e alle 16:15 si terrà la cerimonia di consegna della Racchetta D’Oro 2023 alla leggendaria Martina Navratilova. Una volta conclusa la premiazione prenderà il via l’attesissimo match tra il giovane danese e il russo, ex numero uno del mondo, che si giocheranno il titolo 1000 sulla terra rossa di Roma. Sportface.it seguirà l’evento in tempo reale e fornirà costanti aggiornamenti.

