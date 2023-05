Serie A femminile: poker viola, la Juventus cede sotto i colpi della Fiorentina

La Fiorentina si impone per 4-2 sulla Juventus alla nona giornata di campionato. Sono le viola a sbloccare il risultato al 36esimo minuto, è Johannsdottir a timbrare per prima il tabellino dei marcatori. Poi il sorpasso delle bianconere sul finale di primo tempo. Bonansea sfrutta un perfetto assist di Girelli per mettere a segno il pareggio, è poi Beerensteyn a ribaltare il risultato al 48’. La ripresa riparte forte, passano solo tre minuti e le padrone di casa trovano una nuova rete del pareggio: questa volta la firma è di Mijatovic. Poi il sorpasso viola: una nuova rete messa a segno da Johannsdottir pone il risultato in discesa, per il definitivo 4-2 insaccato da Boquete all’83’. Le viola lasciano così l’ultima posizione in classifica, scavalcando Milan e Inter.