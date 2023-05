Rune-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

Holger Rune se la vedrà contro Daniil Medvedev nella finale maschile degli Internazionali d’Italia 2023, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il giovane danese è reduce dalla vittoria in rimonta ai danni del norvegese Casper Ruud. Il russo, invece, ha sconfitto a sorpresa il greco Stefanos Tsitsipas. Il loro primo e unico confronto diretto è molto recente. I due, infatti, si sono incontrati alla metà dello scorso aprile nei quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo.

In quel caso fu un dominio di Rune, che riuscì ad imporsi in due set piuttosto agevoli. Sarà proprio l’allievo di Patrick Mouratoglou a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Medvedev, tuttavia, sembra davvero pronto per vincere il suo primo Masters 1000 sul rosso. Durante queste due settimane ha perso solamente un set mostrando un livello di gioco molto alto. Anche Rune ha impressionato per rendimento. Tra le sue vittime, non a caso, è finito anche il ventidue volte campione Slam Novak Djokovic, battuto in tre set dal danese a livello di quarti di finale.

Rune e Medvedev scenderanno in campo oggi (domenica 21 maggio). I due giocatori sono pianificati come secondo e ultimo incontro di giornata sul Campo Centrale con inizio fissato non prima delle ore 16.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora gli Internazionali mediante i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una live streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW.