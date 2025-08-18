L’attaccante belga si è fermato nell’amichevole contro l’Olympiacos: esami confermano lesione di alto grado. Possibile esclusione dalle liste Champions.

Brutta tegola per il Napoli e per Romelu Lukaku. Come riportato da Sky Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato per il centravanti belga una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. L’infortunio era arrivato durante l’amichevole contro l’Olympiacos, quando il giocatore aveva lasciato il campo anzitempo.

Secondo quanto trapela, Lukaku dovrà ora sottoporsi a una consulenza chirurgica per stabilire i tempi esatti di recupero, ma si teme un probabile stop di almeno tre mesi.

Il Napoli, intanto, valuta di tornare sul mercato per trovare un nuovo attaccante. Non è esclusa la possibilità che il belga venga escluso dalle liste ufficiali, soprattutto quella Champions, in attesa del completo recupero.

Il club ha diffuso un comunicato: “In seguito all’infortunio rimediato nel match contro l’Olympiacos, Romelu Lukaku si è sottoposto a esami che hanno evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e sarà sottoposto anche a consulenza chirurgica”.