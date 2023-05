Formazioni ufficiali Manchester City-Chelsea, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester City-Chelsea, sfida valida per la trentasettesima giornata di Premier League 2022/2023. In virtù della sconfitta dell’Arsenal, la squadra di Guardiola ha conquistato il titolo senza dover neppure scendere in campo. Haaland e compagni vorranno tuttavia fare bene contro il Chelsea, per chiudere al meglio la stagione e non perdere l’abitudine a vincere in vista delle due finali che li attendono. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:00 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER CITY-CHELSEA

MANCHESTER CITY: Ortega Moreno; Walker, Akanji, Laporte, Lewis; Phillips, Foden, Palmer; Mahrez, Gomez, Alvarez.

CHELSEA: Kepa; Fofana, Thiago Silva, Chalobah, Azpilicueta; Loftus-Cheek, Enzo Fernandez, Gallagher; Hall, Sterling, Havertz.