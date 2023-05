Internazionali d’Italia 2023, Sinner e il pericolo Cerundolo: la chiave verso i quarti a Roma

Jannik Sinner affronterà Francisco Cerundolo a Roma, in occasione degli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2023. Il talentuoso azzurro ha superato in serie Thanasi Kokkinakis e Aleksandr Shevchenko, due ostacoli assolutamente tutt’altro che morbidi sul suo percorso capitolino. Il creativo australiano non ha potuto nulla di fronte alla dirompenza di Sinner, lottando praticamente nel corso del solo e conclusivo secondo set, mentre il russo ha creato più di qualche grattacapo all’italiano; il nativo di Rostov, infatti, stella nascente del tennis maschile, ha trascinato l’atleta di San Candido al terzo parziale, ripetendo le gesta già apprezzata a Madrid contro il connazionale Daniil Medvedev. Cerundolo, dal canto suo, ha eliminato Yibing Wu e Gregoire Barrere, rispettando i pronostici.

Il tennis di Sinner, brillante su ogni superficie e sempre più tatticamente ragionato, può far faville agli Internazionali, sebbene il rosso non esalti le sue caratteristiche. Le accelerazioni devastanti dell’azzurrino caratterizzano i suoi incontri anche in una superficie particolare e insidiosa come la terra battuta, ma le abilità crescenti del 2001 a “trattare” la pallina, anche per via del lavoro di Vagnozzi, possono realmente fare la differenza. La varietà dei colpi provati da Sinner, nell’ultimo anno di match, è rilevante e le sue soluzioni “di tocco” e a rete possono risultare armi letali per concludere scambi insidiosi.

IL NUOVO SINNER

Le diverse accortezze tecniche del nuovo modo di interpretare il tennis di Sinner riescono a fare in modo che il giovane altoatesino non si ingarbugli nel suo tennis high risk, ma trovi il bandolo della matassa anche quando gli avversari provano a far muro difensivo e “remano” da fondo. Può esser questo il caso di Cerundolo, un pretendente a diventare specialista della terra battuta con un dritto a tratti esplosivo; fratello del mancino Juan Manuel, Francisco è un giocatore pericolosissimo in queste condizioni di gioco, seppur non viva il miglior momento di forma possibile.L’argentino, infatti, ha lasciato un set a entrambi gli avversari in quel di Roma, Wu e Barrere, non esattamente dei portenti sul rosso, rischiando di cedere il passo anzitempo.

Il tennis di Cerundolo pretende la necessità di darsi del tempo…quando si hanno meno aspettative, infatti, la caparbietà del mai domo sudamericano può sorprendere molti avversari più talentuosi sulla carta. Nel corso del 2023, tra Bastad e Amburgo, l’argentino ha sconfitto giocatori del calibro di Casper Ruud e Andrey Rublev, mostrando la sua affezione per il rosso e l’adeguatezza del suo gioco su questa superficie.

OBIETTIVI

Per ottenere un posto ai quarti di finale degli IBI, Sinner dovrà palesare ognuna delle sue qualità, non sottovalutando l’avversario in primis. Come già riportato, Cerundolo può far male soprattutto quando lo si inquadra in un’ottica di inferiorità, quando si pensa che possa essere una pratica “semplice”; il nativo di Buenos Aires, invece, è un tennista sagace, attendista quando serve, concreto all’occorrenza, dal dritto fulminante e accorto tatticamente. Sinner dovrà performare sulla falsariga delle prestazioni precedenti, elevando il livello nei momenti clou del match e non disdegnando la lotta da fondocampo (non sarà raro vedere duelli prolissi e ricchi di fiammate ingaggiati dai due protagonisti). Prima Francisco Cerundolo, poi uno tra Casper Ruud e Laslo Djere ai quarti di finale: ecco gli obiettivi imminenti di Sinner a Roma.