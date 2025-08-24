Debutto vincente per la squadra di Tudor: il canadese sblocca, il serbo firma il raddoppio. Espulso Cambiaso nel finale.

Buona la prima per la nuova Juventus di Igor Tudor, che all’Allianz Stadium batte il Parma 2-0 e conquista i primi tre punti del campionato. Decisivi i gol di Jonathan David, all’esordio assoluto in Serie A, e di Dusan Vlahovic, che chiude i giochi nel finale.

Il Parma del 30enne Carlos Cuesta, tecnico più giovane della Serie A, si presenta senza timori reverenziali e nel primo tempo va vicino al vantaggio con Lovik e Conceicao. Dopo l’intervallo, Pellegrino ha una grande occasione ma trova la chiusura di Bremer, al rientro dopo 330 giorni di stop.

Scampato il pericolo, la Juventus reagisce e cresce con Yildiz e Conceicao, quest’ultimo fermato dal palo. Al 59’ la svolta: proprio Yildiz inventa dalla sinistra e pesca David, che anticipa Circati e mette dentro l’1-0. Nel finale i bianconeri restano in dieci per il rosso diretto a Cambiaso (reazione su Lovik), ma al 87’ chiudono la gara: ripartenza fulminea, Vlahovic si fa trovare pronto in area e sigla il 2-0 che scaccia anche le voci di mercato sul suo conto.

La Juve parte così col piede giusto, mostrando solidità e concretezza. Per il Parma, comunque, la conferma di un gruppo giovane e già competitivo, capace di tenere testa ai bianconeri per lunghi tratti della sfida.