Giro d’Italia 2023, decima tappa Scandiano-Viareggio oggi in tv: orari e diretta streaming

Dopo il primo giorno di riposo, il Giro d’Italia 2023 riprende oggi con la decima tappa che misura 196 chilometri da Scandiano a Viareggio. La Corsa Rosa lascia l’Emilia-Romagna e approda in Toscana per una frazione dal finale molto veloce e che potrebbe sorridere agli sprinter nonostante una prima parte davvero molto mossa. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa al meglio.

DECIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRO 2023

GIRO D’ITALIA 2023, I TELECRONISTI E I COMMENTATORI IN TV

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero di Scandiano alla ore 12:20 dopo il trasferimento, mentre l’arrivo di Viareggio è stato programmato tra le 17:00 e le 17:30 sulle basi delle previsioni sulla media oraria tenuta dal gruppo. Gli appassionati potranno vedere la tappa in diretta tv integrale sulle reti Rai (RaiSport e RaiDue) e su Eurosport, con la diretta streaming che sarà disponibile su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, GCN+, Dazn, Now Tv e Sky Go. Sportface vi racconterà il Giro d’Italia in tempo reale giorno dopo giorno con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.