Si comincia a fare sul serio agli Internazionali d’Italia 2025 di Roma. Da poco sono stati sorteggiati i due tabelloni principali, maschile e femminile, del torneo che prenderà il via mercoledì 7 maggio fino alla finale in programma domenica 18. Mentre cresce l’attesa per il rientro in campo dopo tre mesi di Jannik Sinner, le urne gli hanno evitato un incrocio con Carlos Alcaraz fino all’eventuale finale. L’azzurro, numero uno del mondo e del tabellone, è infatti inserito nella parte di tabellone che vede Taylor Fritz come suo possibile avversario in semifinale, nel caso in cui dovessero essere rispettate le teste di serie. Prima però il possibile incrocio scomodo ai quarti contro Casper Ruud, nuovo re di Madrid.

Sinner esordirà direttamente al secondo turno contro il vincente della sfida tra Navone e il giovane palermitano Federico Cinà, che nei Masters 1000 di Miami e Madrid ha centrato le prime vittorie della carriera a livello Atp. Possibile derby azzurro dunque, anche se l’argentino è un osso duro su questa superficie. E possibile derby anche per Matteo Berrettini, numero 29 del tabellone, che farà il suo esordio contro uno tra il britannico Fearnley e Fabio Fognini. Il primo incontro di Lorenzo Musetti, ottava testa di serie, sarà invece contro il serbo Medjedovic o un qualificato; il carrarino potrebbe trovare Daniil Medvedev agli ottavi e poi eventualmente Alexander Zverev ai quarti. Un derby italiano effettivamente ci sarà già al primo turno, quando si scontreranno Flavio Cobolli e Luca Nardi.

Internazionali d’Italia: il tabellone degli italiani al primo turno Jannik Sinner – bye, secondo turno Navone o Cinà

Federico Cinà – Navone

Matteo Berrettini – bye, secondo turno Fognini o Fearnley

Fabio Fognini – Fearnley

Mattia Bellucci – Martinez

Matteo Gigante – Rinderknech

Matteo Arnaldi – Bautista Agut

Flavio Cobolli – Luca Nardi

Luciano Darderi – Bu

Francesco Passaro – qualificato

Lorenzo Sonego – qualificato

Lorenzo Musetti – bye, secondo turno Medjedovic o qualificato

TABELLONE MASCHILE

TABELLONE FEMMINILE

Il sorteggio femminile

Nel tabellone femminile invece Jasmine Paolini, numero 6 del seeding, è inserita nella parte bassa del tabellone, quella che vede anche la campionessa in carica del torneo Iga Swiatek. La finalista di Roland Garros e Wimbledon esordirà contro una tra Lulu Sun e la wild card azzurra classe 2004 Giorgia Pedone; inoltre il potenziale quarto di finale vedrebbe Jasmine contro Jessica Pegula, mentre nella parte alta potrebbero esserci gli accoppiamenti Sabalenka-Zheng e il remake della sfida di Madrid tra Coco Gauff e Mirra Andreeva.

Per quanto riguarda le altre azzurre, Lucia Bronzetti se la vedrà contro la veterana lettone Anastasija Sevastova, mentre Sara Errani incrocerà subito Naomi Osaka. Esordio a livello Wta con la bandiera italiana per la giovane promessa Tyra Grant, che incontrerà un’avversaria proveniente dal tabellone delle qualificazioni, così come Arianna Zucchini. Sfide complicate invece per Federica Urgesi contro Andreescu e Lucrezia Stefanini contro Veronika Kudermetova, mentre Nuria Brancaccio trovà la statunitense Stearns ed Elisabetta Cocciaretto l’armena Avanesyan.