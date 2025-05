L’altoatesino ha proseguito: “Fuori dal campo sono successe anche cose non semplici. Anche non giocando a tennis sono una persona importante, c’è tanta attenzione intorno a me ed è sufficiente una foto per creare confusione. Però sono contento di come abbiamo gestito la situazione: all’inizio ero confuso, poi sono andato a casa dalla mia famiglia. La mia routine è stata stravolta, ma ho capito cos’era realmente importante per me. Sono le persone fuori dal campo a darmi la felicità“.

Sinner in conferenza stampa

Sinner si è poi soffermato sul suo rientro, che avverrà sabato 10 maggio nel secondo turno del torneo, provando ad abbassare l’asticella: “Non ho grandi aspettative su questo torneo, voglio solo capire a che livello sono e vedere come mi sentirò in campo. È una sensazione strana ripartire in questo modo, ma sono felice di essere qui. Il mio vero obiettivo è Parigi, mentre qui dovrò pensare partita dopo partita e intanto passare il primo turno. Fisicamente sto bene, anche mentalmente mi sento riposato, e questo pagherà con il tempo“.

L’azzurro ha aggiunto: “Sarà bello vedere la gente in campo, anche se dall’altra parte c’è la pressione e qualche dubbio sul mio livello attuale. Sono un ragazzo di 23 anni molto semplice, bravo a giocare a tennis ma non cambio il mondo. Il successo non deve cambiare una persona, io mi ricordo da dove sono partito“. E ancora: “Sarà difficile mettermi in testa di avere un avversario al giorno e di dover tornare a competere a certi livelli. Era da tanto tempo che non stavo così tanto senza toccare la racchetta, ma sono contento di essermi preso un po’ di pausa“.