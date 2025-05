Mentre il campionato italiano si avvicina al gran finale, il calciomercato comincia a bussare con sempre maggiore insistenza alle porte delle big europee.

L’Inter, impegnata in un serrato duello Scudetto con il Napoli di Antonio Conte, si trova a vivere un momento cruciale su più fronti. A San Siro, il prossimo grande appuntamento sarà il ritorno della semifinale di Champions League contro il Barcellona, da affrontare con l’obiettivo di blindare l’accesso alla finale dopo il rocambolesco pareggio dell’andata.

La stagione non ha ancora portato trofei in bacheca – la Supercoppa Italiana è sfumata, così come la Coppa Italia – ma può ancora trasformarsi in un cammino trionfale. Il rendimento in campionato e in Europa è stato costante, e la squadra di Simone Inzaghi si conferma tra le più competitive d’Europa. Dietro le quinte, però, la dirigenza è già al lavoro per pianificare il mercato estivo. Alcuni giocatori della rosa, esplosi in questa stagione o divenuti punti fermi, sono finiti nel mirino dei grandi club europei: destino che però tocca anche alle seconde linee. E se la priorità rimane la conferma dell’ossatura principale, non si esclude una cessione strategica, utile a finanziare nuovi innesti.

Inzaghi scarica Bisseck: destinazione Premier

Il nome del momento è quello di Yann Bisseck, difensore tedesco classe 2000, arrivato all’Inter nell’estate 2023 per circa 7 milioni di euro dal club danese dell’Aarhus. Dopo un inizio in sordina, il centrale ha saputo ritagliarsi un ruolo sempre più rilevante nello scacchiere di Inzaghi, diventando il principale sostituto di Benjamin Pavard nel terzetto difensivo. In due stagioni ha collezionato 61 presenze, con 4 gol e 6 assist, contribuendo ai successi recenti dei nerazzurri. Il suo rendimento ha attirato l’interesse di diversi club di Premier League, su tutti il Tottenham, che lo aveva già sondato prima del trasferimento in Italia. Secondo quanto riportato da Caughtoffside, anche Manchester United e West Ham avrebbero messo gli occhi su Bisseck in vista del prossimo mercato estivo. I Red Devils, in particolare, sono alla ricerca di rinforzi in difesa per sostituire Lindelof ed Evans, entrambi in uscita a giugno.

Secondo la stessa fonte inglese, il club ora controllato da Oaktree sarebbe pronto a cedere il difensore a fronte di un’offerta da almeno 55 milioni di euro. Tuttavia, stando a quanto riportato anche da Interlive.it, i nerazzurri potrebbero sedersi al tavolo anche per proposte inferiori, a partire da 40 milioni. Il contratto di Bisseck, rinnovato nel novembre scorso, ha scadenza al 2029, dando all’Inter una posizione forte in fase negoziale. E sebbene il club creda ancora nel suo potenziale, una cessione con plusvalenza da record potrebbe rappresentare una tentazione troppo ghiotta per essere ignorata.