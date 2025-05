Il tabellone principale femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di Roma, in programma dal 7 al 18 maggio sulla terra rossa del Foro Italico. Si tratta del secondo 1000 stagionale sulla terra al femminile, dopo quello di Madrid appena terminato e vinto da Aryna Sabalenka in finale contro Coco Gauff. La bielorussa sarà numero uno del seeding anche nella Città Eterna, ma qui non ha mai vinto; l’anno scorso si fermò in finale contro Iga Swiatek, che malgrado un paio di sconfitte inaspettate nelle ultime settimane rimane la favorita in un torneo che l’ha già vista regina per tre volte nelle ultime quattro edizioni. A interrompere il dominio della polacca solo Elena Rybakina, che si impose a sorpresa nel 2023 contro un altrettanto sorprendente Anhelina Kalinina.

Al via anche tutte le altre big, da Jessica Pegula a Madison Keys, passando per Mirra Andreeva. Per quanto riguarda invece le azzurre, i fari sono puntati sulla numero 6 Jasmine Paolini, che spera di tornare a splendere davanti al pubblico di casa. Folta inoltre la partecipazione delle tenniste italiane, con Lucia Bronzetti ai nastri di partenza insieme ad altre otto wild card, tra le quali figura anche quella per la giovane promessa Tyra Grant. Di seguito il tabellone completo con i risultati del torneo romano.

MONTEPREMI

TABELLONE FEMMINILE INTERNAZIONALI D’ITALIA 2025

PRIMO TURNO

PARTE ALTA

(1) Sabalenka bye

Yastremska vs Potapova

Pavlyuchenkova vs Boulter

(31) Kenin bye

(24) Fernandez bye

(Q) vs (WC) Grant

Eala vs Kostyuk

(14) Kasatkina bye

(11) Rybakina bye

Uchijima vs Lys

Andreescu vs (WC) Urgesi

(20) Vekic bye

(26) Frech bye

Azarenka vs Osorio

Siniakova vs Danilovic

(8) Zheng bye

(4) Gauff bye

(WC) Zucchini vs (Q)

(Q) vs Bencic

(32) Linette bye

(21) Alexandrova bye

(Q) vs Raducanu

(WC) Stefanini vs V. Kudermetova

(15) Anisimova bye

(10) Navarro bye

Vondrousova vs Wang Xiny.

(Q) vs (Q)

(22) Tauson bye

(30) Noskova bye

Birrell vs Kartal

(Q) vs Tomova

(7) Andreeva bye

PARTE BASSA

(6) Paolini bye

(WC) Pedone vs Sun

Kvitova vs Begu

(27) Jabeur bye

(17) Ostapenko bye

Sramkova vs Kessler

Bronzetti vs Sevastova

(12) Muchova bye

(13) Shnaider bye

Dolehide vs Cirstea

Parks vs Cristian

(23) Putintseva bye

(25) Mertens bye

Lamens vs Zarazua

Krueger vs (Q)

(3) Pegula bye

(5) Keys bye

Gracheva vs (Q)

Stearns vs (WC) Brancaccio

(28) Kalinskaya bye

(18) Haddad Maia bye

Bouzkova vs Sherif

(WC) Errani vs Osaka

(9) Badosa bye

(16) Svitolina bye

Bouzas Maneiro vs Li

(Q) vs (Q)

(19) Samsonova bye

(29) Collins bye

(Q) vs P. Kudermetova

(WC) Cocciaretto vs Avanesyan

(2) Swiatek bye