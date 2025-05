Il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Torna in campo Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Unico assente in tabellone Novak Djokovic. Non ci sarà Alejandro Tabilo, lo scorso anno semifinalista. Difenderà il titolo Alexander Zverev, che nel 2024 ha sconfitto in finale il cileno Nico Jarry.

Il tabellone

PARTE ALTA

(1) Sinner bye

Navone vs (WC) Cinà

(Q) vs Bergs

(25) Davidovich Fokina bye

(17) Cerundolo bye

Gaston vs Jarry

Carballes Baena vs (Q)

(15) Tiafoe bye

(12) Shelton bye

(Q) vs Munar

Vukic vs (Q)

(22) Korda bye

(29) Berrettini bye

Fearnley vs Fognini

Bublik vs Safiullin

(6) Ruud bye

(4) Fritz bye

Diallo vs Giron

Bellucci vs Martinez

(30) Hurkacz bye

(20) Mensik bye

Rinderknech vs Gigante

Marozsan vs Fonseca

(16) Rublev bye

(11) Paul bye

Arnaldi vs Bautista Agut

Tien vs Opelka

(19) Machac bye

(26) Auger-Aliassime bye

Borges vs (Q)

Nardi vs Cobolli

(7) de Minaur bye

PARTE BASSA

(5) Draper bye

Bu vs Darderi

Bonzi vs Halys

(32) Baez bye

(21) Humbert bye

Hijikata vs Moutet

Altmaier vs Comesana

(9) Rune bye

(14) Dimitrov bye

Passaro vs (Q)

Sonego vs (Q)

(23) Khachanov bye

(31) Michelsen bye

Djere vs Etcheverry

Nishioka vs Struff

(3) Alcaraz bye

(8) Musetti bye

Medjedovic vs (Q)

Thompson vs Mpetshi Perricard

(28) Nakashima bye

(24) Popyrin bye

Kovacevic vs (Q)

O’Connell vs (Q)

(10) Medvedev bye

(13) Fils bye

Griekspoor vs Kecmanovic

Lehecka vs Muller

(18) Tsitsipas bye

(27) Shapovalov bye

(Q) vs Dzumhur

Ugo Carabelli (Q)

(2) Zverev bye