Internazionali d’Italia Roma 2023: il programma e gli orari giorno per giorno

Il programma e gli orari degli Internazionali BNL d’Italia 2023, aggiornati giorno per giorno per non perdersi nulla del maggior torneo tennistico italiano. Il grande tennis sbarca a Roma e si appresta a vivere due settimane incredibili. Presenti i due detentori del titolo, Novak Djokovic e Iga Swiatek, i recenti vincitori del torneo di Madrid, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka, ma anche tanti azzurri, da Jannik Sinner a Martina Trevisan, passando per Lorenzo Musetti e Camila Giorgi. Non ci saranno purtroppo Rafa Nadal e Matteo Berrettini, ma il torneo si preannuncia comunque imperdibile. Di seguito tutti programmi, giornata per giornata, che vi accompagneranno sino alla finale.

