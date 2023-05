Internazionali BNL d’Italia 2023: programma e orari lunedì 15 maggio con Sonego, Cecchinato e Musetti

È stato ufficialmente pubblicato il programma degli Internazionali BNL d’Italia per quanto concerne lunedì 15 maggio, giornata in cui si disputeranno gli ultimi incontri di terzo turno del tabellone maschile e tutti gli ottavi di finale del tabellone femminile. Sarà un lunedì interessante per gli italiani in campo maschile, con tre dei nostri rappresentanti che proveranno a qualificarsi per il quarto turno sulla terra rossa capitolina: Lorenzo Sonego sfiderà Stefanos Tsitsipas, Marco Cecchinato se la vedrà con Yannick Hanfmann, mentre Lorenzo Musetti sarà atteso dalla sfida a Frances Tiafoe.

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA – IL PROGRAMMA DI LUNEDI’ 15 MAGGIO

Campo Centrale

A partire dalle 11:00: (19) Madison Keys vs (30) Anhelina Kalinina

A seguire: Fabian Marozsan vs (2) Carlos Alcaraz

Non prima delle 15:00: Marketa Vondrousova vs TBD

Non prima delle 19:00: (5) Stefanos Tsitsipas vs Lorenzo Sonego

Non prima delle 20:30: (1) Iga Swiatek vs TBD

Grand Stand Arena

A partire dalle 11:00: Marco Cecchinato vs Yannick Hanfmann

Non prima delle 13:00: (27) Marie Bouzkova vs (11) Veronika Kudermetova

A seguire: (31) Bernabe Zapata Miralles vs (3) Daniil Medvedev

A seguire: (18) Lorenzo Musetti vs (12) Frances Tiafoe

Non prima delle 19:00: Paula Badosa vs Karolina Muchova

Campo Pietrangeli

A partire dalle 11:00: (22) Qinwen Zheng vs Xiyu Wang

A seguire: (6) Andrey Rublev vs (27) Alejandro Davidovich Fokina

A seguire: (20) Jelena Ostapenko vs (8) Daria Kasatkina

A seguire: Jeffrey John Wolf vs David Goffin o (19) Alexander Zverev

Campo 12

A partire dalle 11:00: (15) Borna Coric vs Roberto Carballes Baena

A seguire: Camila Osorio vs (12) Beatriz Haddad Maia