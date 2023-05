Internazionali d’Italia 2023: programma, orari e ordine di gioco di venerdì 12 maggio con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali d’Italia 2023 della giornata di venerdì 12 maggio. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà Jannik Sinner, che farà il suo attesissimo ritorno in campo contro l’australiano Tanasi Kokkinakis, mentre a seguire sarà la volta della numero uno del mondo Iga Swiatek contro Pavlyuchenkova; in serata, sempre sul centrale, Jasmine Paolini affronterà la kazaka Elena Rybakina. Sul Pietrangeli scenderanno in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, che sfideranno rispettivamente Miomir Kecmanovic ed Alexandrova. Nell’ultimo match del campo 12 Lisa Pigato se la vedrà contro Daria Kasatkina. Ecco il programma completo di venerdì 12 maggio.

CAMPO CENTRALE

Dalla ore 11:00 – Kokkinakis vs Sinner

Non prima delle 13:00 – Swiatek vs Pavlyuchenkova

A seguire – Jabeur vs Badosa

Non prima delle 19:00 – Djokovic vs Etcheverry

Non prima delle 20:30 – Paolini vs Rybakina

GRAND STAND ARENA

Dalle ore 11:00 – Auger-Aliassime vs Popyrin

A seguire – Wawrinka vs Dimitrov

A seguire – Cirstea vs Ostapenko

A seguire – Fils vs Rune

Non prima delle 19:00 – Vondrousova vs Andreescu

PIETRANGELI

Dalle ore 11:00 – Sakkari vs Strycova

A seguire – Trevisan vs Muchova

A seguire – Kecmanovic vs Fognini

A seguire – Giorgi vs Alexandrova

A seguire – Ruud vs Rinderknech

CAMPO 12

Dalle ore 11:00 – Muller vs Norrie

A seguire – De Minaur vs Fucsovics

A seguire – Safiullin vs Korda

A seguire – Krejicikova vs Kovinic

A seguire – Pigato vs Kasatkina

CAMPO 1

Dalle ore 11:00 – Kontaveit vs Samsonova

A seguire – Vekic vs Sasnovich

A seguire – Khachanov vs Barrere

A seguire – Bublik vs Shelton

CAMPO 2

Dalle ore 11:00 – Wu vs F. Cerundolo

A seguire – Shevchenko vs Baez

A seguire – Van De Zandschulp vs Djere

A seguire – Garin vs Paul

CAMPO 3

Dalle ore 11:00 – Teichmann vs Grabher

A seguire – Liu vs Kostyuk

A seguire – Mertens vs Kalinskaya

A seguire -Tsurenko vs Pera