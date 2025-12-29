Roma travolgente all’Olimpico: Genoa battuto 3-1, giallorossi quarti in classifica

Tutto nel primo tempo per la Roma, che stende il Genoa con Soulé, Koné e Ferguson. Ripartenza convincente dopo il ko con la Juve.
La Roma non fallisce l’appuntamento del posticipo della 17ª giornata di Serie A e supera il Genoa 3-1 davanti al pubblico dell’Olimpico. Una partita indirizzata già nella prima mezz’ora, con i giallorossi capaci di colpire con precisione chirurgica tra il 14’ e il 31’, prima di gestire il vantaggio nella ripresa.
Primo tempo a senso unico
Dopo un avvio aggressivo del Genoa, abile a disturbare il palleggio romanista, la squadra di Gian Piero Gasperini trova il vantaggio al primo vero affondo: al 14’ Matías Soulé rientra sul mancino e disegna il classico tiro a giro che non lascia scampo a Sommariva.
Il gol spezza l’equilibrio e manda in difficoltà i rossoblù. Al 19’ arriva il raddoppio con Manu Koné, che finalizza una manovra corale di grande qualità, mentre al 31’ Ferguson approfitta di un errore in uscita di Malinovskyi per calare il tris.
Prima dell’intervallo la Roma sfiora il poker: Koné colpisce un palo e Sommariva è decisivo su Dybala nel recupero, evitando un passivo più pesante per il Genoa.
Gestione e spazio ai giovani
Nella ripresa i giallorossi abbassano il ritmo e amministrano il risultato, concedendo il possesso agli ospiti senza correre particolari rischi. Soulé, leggermente dolorante alla caviglia, viene sostituito in via precauzionale al 57’, con El Shaarawy inserito da Gasperini.
Dall’altra parte Daniele De Rossi dà spazio ai giovani: entrano gli Under 21 Ekhator e Fini, mentre la Roma continua a controllare il match. Al 72’ Cristante va vicino al gol con un destro al volo, ma Sommariva risponde ancora presente.
Nel finale riposano anche alcuni titolari giallorossi, mentre tornano in campo Dovbyk, dopo oltre un mese di stop, e Rensch. All’87’ il Genoa trova il gol della bandiera: punizione di Martin, sponda di Colombo ed Ekhator – classe 2006 – che, con una deviazione decisiva, batte Svilar per il 3-1 finale.
Classifica e prossimo turno
Con questo successo la Roma sale a 33 punti, conquistando il quarto posto e rilanciandosi in zona Champions. Terza sconfitta consecutiva invece per il Genoa, fermo a 14 punti e sempre più coinvolto nella lotta salvezza.
Nel prossimo turno i giallorossi saranno impegnati a Bergamo contro l’Atalanta (venerdì 3 gennaio, ore 20:45), mentre il Genoa ospiterà il Pisa a Marassi nello scontro diretto per la permanenza in Serie A (sabato alle 15).