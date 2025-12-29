Basket su Sky e NOW: una settimana totale tra NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A

Sette partite NBA, il grande derby italiano di Eurolega, le sfide di EuroCup e la Serie A Unipol: dal 29 dicembre al 4 gennaio il basket è protagonista assoluto su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.
La Casa del Basket di Sky accende i riflettori su una settimana densissima di appuntamenti, con il meglio della pallacanestro mondiale ed europea in diretta e in esclusiva su Sky e NOW. Dalla NBA alla EuroLeague, passando per EuroCup e Serie A Unipol, il palinsesto propone big match, derby, incroci decisivi e una copertura editoriale continua con highlights, analisi e approfondimenti su Sky Sport 24 e SkySport.it.
NBA 2025/2026: sette sfide di Regular Season
La stagione NBA entra nel vivo con 7 partite live tra notte fonda e prime serate, tutte su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW.
Programmazione NBA – Sky e NOW
Notte lunedì 29 → martedì 30 dicembre
-
San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers
Ore 02.00 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Tranquillo / Pessina
Replica: mar 11.00, 16.00, 22.00 (Sky Sport Basket); 13.45 e 17.45 (Sky Sport Uno)
-
Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks
Ore 04.30 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: commento originale
Notte martedì 30 → mercoledì 31 dicembre
-
Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers
Ore 02.00 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: commento originale
-
Los Angeles Lakers – Detroit Pistons
Ore 04.30 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Vismara / Bevacqua
Replica: mer 11.00, 15.45, 20.30 (Sky Sport Basket); 13.45 e 18.00 (Sky Sport Uno)
Notte giovedì 1° → venerdì 2 gennaio
-
Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers
Ore 02.30 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: commento originale
Notte sabato 3 → domenica 4 gennaio
-
Miami Heat – Minnesota Timberwolves
Ore 23.00 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Fumagalli / Soragna
-
New York Knicks – Philadelphia 76ers
Ore 01.30 – NBA Regular Season
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: commento originale
EuroLeague 2025/2026: il derby italiano accende la 19ª giornata
Lo spettacolo dell’Eurolega è in esclusiva su Sky e NOW. Venti club d’élite, due italiane protagoniste e una settimana che culmina con Virtus Bologna – Olimpia Milano.
Programmazione EuroLeague – 19ª giornata
Martedì 30 dicembre
-
Hapoel Tel Aviv – Zalgiris Kaunas
Ore 20.05 – EuroLeague
Sky Sport Mix e NOW
Telecronaca: De Rosa
-
Barcellona – Monaco
Ore 20.30 – EuroLeague
Sky Sport Max e NOW
Telecronaca: Solaini
Venerdì 2 gennaio
-
Panathinaikos – Olympiacos
Ore 20.15 – EuroLeague
Sky Sport Arena e NOW
Telecronaca: Fumagalli
-
Virtus Bologna – EA7 Emporio Armani Milano
Ore 20.30 (pre partita dalle 20.00) – EuroLeague
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Tranquillo / Pessina
EuroCup 2025/2026: Trento e Venezia in campo
Anche la BKT EuroCup, in esclusiva su Sky Sport, entra nel vivo con la 12ª giornata di Regular Season.
Programmazione EuroCup – 12ª giornata
Martedì 30 dicembre
-
Dolomiti Energia Trento – London Lions
Ore 20.00 – EuroCup
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Destro
Venerdì 2 gennaio
-
Neptunas – Umana Reyer Venezia
Ore 17.00 – EuroCup
Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Destro
Serie A Unipol 2025/2026: due big match nella 14ª giornata
Il massimo campionato italiano propone due sfide di grande interesse, entrambe in diretta su Sky Sport Basket e NOW.
Programmazione Serie A Unipol – 14ª giornata
Sabato 3 gennaio
-
Openjobmetis Varese – Guerri Napoli
Ore 18.15 – Serie A Unipol
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: Solaini / Macchi
Domenica 4 gennaio
-
Virtus Bologna – Trapani Shark
Ore 20.00 (pre partita dalle 19.30) – Serie A Unipol
Sky Sport Basket e NOW
Telecronaca: De Rosa / Soragna
Copertura editoriale Sky Sport
Oltre alle dirette, il basket è protagonista ogni giorno su Sky Sport 24, su SkySport.it, sull’APP Sky Sport e sui canali social ufficiali, con highlights disponibili fin dal mattino, analisi, risultati, Insider e programmi dedicati come Basket Room NBA.