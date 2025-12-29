Basket su Sky e NOW: una settimana totale tra NBA, Eurolega, EuroCup e Serie A

Sette partite NBA, il grande derby italiano di Eurolega, le sfide di EuroCup e la Serie A Unipol: dal 29 dicembre al 4 gennaio il basket è protagonista assoluto su Sky Sport Basket e in streaming su NOW.

La Casa del Basket di Sky accende i riflettori su una settimana densissima di appuntamenti, con il meglio della pallacanestro mondiale ed europea in diretta e in esclusiva su Sky e NOW. Dalla NBA alla EuroLeague, passando per EuroCup e Serie A Unipol, il palinsesto propone big match, derby, incroci decisivi e una copertura editoriale continua con highlights, analisi e approfondimenti su Sky Sport 24 e SkySport.it.

NBA 2025/2026: sette sfide di Regular Season

La stagione NBA entra nel vivo con 7 partite live tra notte fonda e prime serate, tutte su Sky Sport Basket (canale 205) e NOW.

Programmazione NBA – Sky e NOW

Notte lunedì 29 → martedì 30 dicembre

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers

Ore 02.00 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Tranquillo / Pessina

Replica: mar 11.00, 16.00, 22.00 (Sky Sport Basket); 13.45 e 17.45 (Sky Sport Uno)

Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks

Ore 04.30 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: commento originale

Notte martedì 30 → mercoledì 31 dicembre

Memphis Grizzlies – Philadelphia 76ers

Ore 02.00 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: commento originale

Los Angeles Lakers – Detroit Pistons

Ore 04.30 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Vismara / Bevacqua

Replica: mer 11.00, 15.45, 20.30 (Sky Sport Basket); 13.45 e 18.00 (Sky Sport Uno)

Notte giovedì 1° → venerdì 2 gennaio

Dallas Mavericks – Philadelphia 76ers

Ore 02.30 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: commento originale

Notte sabato 3 → domenica 4 gennaio

Miami Heat – Minnesota Timberwolves

Ore 23.00 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Fumagalli / Soragna

New York Knicks – Philadelphia 76ers

Ore 01.30 – NBA Regular Season

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: commento originale

EuroLeague 2025/2026: il derby italiano accende la 19ª giornata

Lo spettacolo dell’Eurolega è in esclusiva su Sky e NOW. Venti club d’élite, due italiane protagoniste e una settimana che culmina con Virtus Bologna – Olimpia Milano.

Programmazione EuroLeague – 19ª giornata

Martedì 30 dicembre

Hapoel Tel Aviv – Zalgiris Kaunas

Ore 20.05 – EuroLeague

Sky Sport Mix e NOW

Telecronaca: De Rosa

Barcellona – Monaco

Ore 20.30 – EuroLeague

Sky Sport Max e NOW

Telecronaca: Solaini

Venerdì 2 gennaio

Panathinaikos – Olympiacos

Ore 20.15 – EuroLeague

Sky Sport Arena e NOW

Telecronaca: Fumagalli

Virtus Bologna – EA7 Emporio Armani Milano

Ore 20.30 (pre partita dalle 20.00) – EuroLeague

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Tranquillo / Pessina

EuroCup 2025/2026: Trento e Venezia in campo

Anche la BKT EuroCup, in esclusiva su Sky Sport, entra nel vivo con la 12ª giornata di Regular Season.

Programmazione EuroCup – 12ª giornata

Martedì 30 dicembre

Dolomiti Energia Trento – London Lions

Ore 20.00 – EuroCup

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Destro

Venerdì 2 gennaio

Neptunas – Umana Reyer Venezia

Ore 17.00 – EuroCup

Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Destro

Serie A Unipol 2025/2026: due big match nella 14ª giornata

Il massimo campionato italiano propone due sfide di grande interesse, entrambe in diretta su Sky Sport Basket e NOW.

Programmazione Serie A Unipol – 14ª giornata

Sabato 3 gennaio

Openjobmetis Varese – Guerri Napoli

Ore 18.15 – Serie A Unipol

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: Solaini / Macchi

Domenica 4 gennaio

Virtus Bologna – Trapani Shark

Ore 20.00 (pre partita dalle 19.30) – Serie A Unipol

Sky Sport Basket e NOW

Telecronaca: De Rosa / Soragna

Copertura editoriale Sky Sport

Oltre alle dirette, il basket è protagonista ogni giorno su Sky Sport 24, su SkySport.it, sull’APP Sky Sport e sui canali social ufficiali, con highlights disponibili fin dal mattino, analisi, risultati, Insider e programmi dedicati come Basket Room NBA.