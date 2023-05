Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023. Continua il Giro d’Italia con la terza tappa. Spazio anche al tennis con le qualificazioni degli Internazionali d’Italia, così come al calcio italiano e estero. In programma anche i Mondiali di Judo. Di seguito l’elenco completo di tutti gli eventi con il relativo palinsesto.