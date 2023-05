Internazionali BNL d’Italia 2023: programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 10 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per la giornata di mercoledì 10 maggio. Proseguono i primi turni femminili, ma soprattutto comincia il main draw maschile che vedrà ai nastri di partenza tanti azzurri. Il piatto forte di giornata non può che essere il big match tra Andy Murray e Fabio Fognini. Da seguire attentamente anche i match di Giorgi, Cobolli, Bronzetti, Errani, Rosatello, Brancaccio e Paoletti. Di seguito il programma completo con tutti gli orari.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CENTRALE

Dalle ore 11:00 – Ivashka vs Wawrinka

Non prima delle 13 – Pavlyuchenkova vs (WC) Errani

A seguire – Tsurenko vs Svitolina

Non prima delle 19 – (WC) Fognini vs Murray

Non prima delle 20:30 – (Q) Rus vs Giorgi

GRAND STAND ARENA

Dalle ore 11:00 – Van Assche vs Etcheverry

A seguire – Gasquet vs Wu

A seguire – Bronzetti vs Kovinic

A seguire – (Q) Cobolli vs Rinderknech

Non prima delle 19 – Badosa vs (Q) Friedsam

PIETRANGELI

Dalle ore 11:00 – Stephens vs Podoroska

A seguire – Cocciaretto vs Davis

A seguire – (Q) Martinez vs Bublik

A seguire – Volynets vs Cirstea

A seguire – Nakashima vs Barrere

COURT 12

Dalle ore 11:00 – Baez vs Varillas

A seguire – Cachin vs Varillas

A seguire – (Q) Popyrin vs O’Connell

A seguire – (LL) Rakhimovs vs Muchova

A seguire – (WC) Brancaccio vs Grabher

COURT 1

Dalle ore 11:00 – (WC) Paoletti vs (Q) Frech

Non prima delle 12:30 – Putintseva vs (Q) Tomova

A seguire – (Q) Martincova vs Cornet

A seguire – (Q) Yastremska vs Kalinskaya

COURT 2

Dalle ore 11:00 – Krajinovic vs Fucsovics

A seguire – Lestienne vs Djere

A seguire – (PR) Edmund vs (Q) Muller

A seguire – Munar vs (Q) Kokkinakis

COURT 3

Dalle ore 11:00 – Maria vs (Q) Bondar

A seguire – Gracheva vs (Q) Osorio

A seguire – (Q) Ruse vs Fruhvirtova

A seguire – (WC) Rosatello vs Liu

COURT 4

Dalle ore 11:00 – Bogdan vs (Q) Hibino

A seguire – (Q) Townsend vs (Q) Bonaventure

A seguire – (Q) Cerundolo vs (Q) Fils

A seguire – (Q) Safiullin vs Giron