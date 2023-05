Internazionali BNL d’Italia 2023, programma e orari giovedì 11 maggio

Il programma e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per quel che concerne giovedì 11 maggio, giornata dedicata ai primi turni del tabellone maschile e ai secondi turni del tabellone femminile. Scenderanno in campo le prime big, quali Victoria Azarenka e la campionessa di Madrid Aryna Sabalenka, ma anche tanti azzurri: Luca Nardi, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Francesco Passaro ed Elisabetta Cocciaretto.

Campo Centrale

A partire dalle 11:00: (14) Victoria Azarenka vs Sloane Stephens

Non prima delle 13:00: Luca Nardi vs David Goffin

A seguire: Lorenzo Sonego vs Jeremy Chardy

Non prima delle 19:00: Sofia Kenin vs (2) Aryna Sabalenka

Non prima delle 20:30: Matteo Arnaldi vs Diego Schwartzman

Grand Stand Arena

A partire dalle 11:00: (13) Karolina Pliskova vs Anna Bondar

Non prima delle 13:00: (6) Coco Gauff vs TBD

A seguire: Albert Ramos-Vinolas vs Francesco Passaro

A seguire: Taylor Townsend vs (3) Jessica Pegula

Non prima delle 19:00: Stefano Napolitano vs Alex Molcan

Pietrangeli

A partire dalle 11:00: Giulio Zeppieri vs Daniel Altmaier

A seguire: Marco Cecchinato vs Mackenzie McDonald

A seguire: Dusan Lajovic vs Nuno Borges

A seguire: (23) Anastasia Potapova vs Elisabetta Cocciaretto

A seguire: (5) Caroline Garcia vs Ana Bogdan

Campo 12

Nuria Parrizas Diaz vs (11) Veronika Kudermetova

A seguire: (17) Magda Linette vs Linda Noskova

A seguire: Magdalena Frech vs (19) Madison Keys

A seguire: Nicolas Jarry vs Yannick Hanfmann

A seguire: Quentin Halys vs Jeffrey John Wolf

Campo 1

A partire dalle 11:00: Marc-Andrea Huesler vs Jason Kubler

A seguire: Ugo Humbert vs Emil Ruusuvuori

A seguire: TBD vs (12) Beatriz Haddad Maia

A seguire: Camila Osorio vs (29) Petra Martic

Campo 2

A partire dalle 11:00: Hugo Dellien vs Roberto Carballes Baena

A seguire: Adrian Mannarino vs Thiago Monteiro

A seguire: Guido Pella vs Maxime Cressy

A seguire: Corentin Moutet vs Fabian Marozsan

Court 3

A partire dalle 11:00: (31) Irina Begu vs Xiyu Wang

A seguire: Caty McNally vs (27) Marie Bouzkova

A seguire: (30) Anhelina Kalinina vs Anna Blinkova

A seguire: TBD vs (23) Qinwen Zheng