Internazionali BNL d’Italia 2023: programma, orari e ordine di gioco domenica 14 maggio

È stato ufficialmente pubblicato il programma degli Internazionali BNL d’Italia per quel che concerne domenica 14 maggio, giornata in cui si dispueteranno anche gli incontri che, previsti per questa sera, sono stati rinviati per pioggia. Tantissimi i campioni, come Iga Swiatek e Novak Djokovic, a scendere in campo, così come gli italiani Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Marco Cecchinato, Lorenzo Musetti e Camila Giorgi. Scopriamo, allora, il programma completo.

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA 2023 – IL PROGRAMMA DI DOMENICA 14 MAGGIO (incontri a partire dalle ore 11)

Campo Centrale

Karolina Muchova vs Camila Giorgi

(1) Iga Swiatek vs Lesia Tsurenko

(1) Novak Djokovic vs (26) Grigor Dimitrov

Anna Kalinskaya vs (7) Elena Rybakina

Alexander Shevchenko vs (8) Jannik Sinner

Grand Stand Arena

(21) Roberto Bautista Agut vs Marco Cecchinato

Fabio Fognini vs (7) Holger Rune

(5) Stefanos Tsitsipas vs Nuno Borges (dal 6-3 4-3)

(14) Victoria Azarenka vs (19) Madison Keys

(10) Barbora Krejcikova vs (20) Jelena Ostapenko

David Goffin vs (19) Alexander Zverev

Campo Pietrangeli

(9) Maria Sakkari vs Marketa Vondrousova

Emil Ruusuvuori vs (3) Daniil Medvedev

(18) Lorenzo Musetti vs Matteo Arnaldi

(4) Casper Ruud vs Alexander Bublik

(21) Donna Vekic vs (16) Liudmila Samsonova

Campo 12

Julia Grebher vs (8) Daria Kasatkina

(6) Coco Gauff vs (27) Marie Bouzkova

Daniel Altmaier vs (12) Frances Tiafoe (dal 6-3 3-4)

Marton Fucsovcs vs (13) Cameron Norrie

Campo 1

Alexei Popyrin vs Roman Safiullin

Laslo Djere vs Cristian Garin

Paula Badosa vs (32) Marta Kostyuk

Campo 2

Gregoire Barrere vs (24) Francisco Cerundolo

Yannick Hanfmann vs (9) Taylor Fritz

(32) Jiri Lehecka vs Fabian Marozsan (dal 6-4 1-6 1-2)