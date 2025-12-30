Sport in tv oggi, 30 dicembre: Coppa Italia volley, basket europeo e grande calcio

Volley protagonista con la Coppa Italia maschile e femminile, ma anche NBA, Eurolega, EuroCup e Premier League: il programma completo dello sport in tv di oggi, martedì 30 dicembre, con orari e coperture.

Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi quella di martedì 30 dicembre, da vivere in diretta televisiva e streaming. Riflettori puntati soprattutto sulla Coppa Italia di volley, con un’intensa serata che coinvolge sia il torneo maschile che quello femminile, ma spazio anche al grande basket internazionale e al calcio europeo.

La notte si apre con la NBA, mentre nel corso del pomeriggio e della sera entrano nel vivo Eurolega ed EuroCup, con Trento impegnata davanti al proprio pubblico. In prima serata spazio anche alla Premier League, con sei match in contemporanea, e alla Coppa d’Africa. Completano il quadro ciclismo, salto con gli sci, equitazione e freccette.

📺 Sport in tv oggi – Martedì 30 dicembre

🏀 Basket

NBA – Regular Season

02:00 San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers

Sky Sport Basket, NOW

04:30 Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks

Sky Sport Basket, NOW

EuroCup

17:00 Bahcesehir – Hamburg

EuroLeague TV

18:00 Cluj-Napoca – Slask Wroclaw

EuroLeague TV

18:15 JL Bourg – Panionios

EuroLeague TV

19:00 Buducnost – Turk Telekom

EuroLeague TV

19:00 Hapoel Jerusalem – Manresa

EuroLeague TV

19:30 Aris – Cedevita Olimpija

EuroLeague TV

20:00 Dolomiti Energia Trento – London Lions

Sky Sport Basket, NOW, EuroLeague TV

Eurolega

20:00 Valencia – Partizan

EuroLeague TV

20:05 Hapoel Tel Aviv – Zalgiris Kaunas

Sky Sport Mix, NOW

20:30 Barcellona – Monaco

Sky Sport Max, NOW

🏐 Volley

Coppa Italia femminile

19:00 Scandicci – Vallefoglia

VBTV

20:00 Conegliano – Bergamo

VBTV

20:00 Novara – Milano

VBTV

20:30 Chieri – Uyba

VBTV

Coppa Italia maschile

19:00 Rana Verona – Allianz Milano

VBTV

19:30 Piacenza – Modena

VBTV

20:30 Perugia – Civitanova

Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

⚽ Calcio

Premier League

20:30 Chelsea – Bournemouth

Sky Sport Arena, NOW

20:30 Burnley – Newcastle

Sky Sport 251, NOW

20:30 Nottingham Forest – Everton

Sky Sport 252, NOW

20:30 West Ham – Brighton

Sky Sport 253, NOW

21:15 Arsenal – Aston Villa

Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW

21:15 Manchester United – Wolverhampton

Sky Sport 254, NOW

Coppa d’Africa

17:00 Uganda – Nigeria

Sportitalia

17:00 Tanzania – Tunisia

Sportitalia

20:00 Benin – Senegal

Sportitalia

20:00 Botswana – RD Congo

Sportitalia

🚴‍♂️ Ciclocross

18:25 Superprestige Diegem – gara femminile

Eurosport 1, Discovery+, DAZN

19:55 Superprestige Diegem – gara maschile

Eurosport 1, Discovery+, DAZN

🎯 Freccette

13:30 Mondiali – Sessione pomeridiana

DAZN

20:00 Mondiali – Sessione serale

DAZN

🏇 Equitazione

11:50 Coppa del Mondo Mechelen – giornata finale

FEI TV

🎿 Salto con gli sci