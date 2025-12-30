Sportface TVOriginals
Sport in tv oggi, 30 dicembre: Coppa Italia volley, basket europeo e grande calcio

Calcio Coppa d'Africa 2025 Nigeria vs Tunisia
Victor James Osimhen (Nigeria) looks on during the Africa Cup Of Nations match between Tunisia and Nigeria at Fes Stadium on December 27, 2025 in Fes, Morocco. (Photo by Thor Wegner/DeFodi Images)

Volley protagonista con la Coppa Italia maschile e femminile, ma anche NBA, Eurolega, EuroCup e Premier League: il programma completo dello sport in tv di oggi, martedì 30 dicembre, con orari e coperture.

Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi quella di martedì 30 dicembre, da vivere in diretta televisiva e streaming. Riflettori puntati soprattutto sulla Coppa Italia di volley, con un’intensa serata che coinvolge sia il torneo maschile che quello femminile, ma spazio anche al grande basket internazionale e al calcio europeo.

La notte si apre con la NBA, mentre nel corso del pomeriggio e della sera entrano nel vivo Eurolega ed EuroCup, con Trento impegnata davanti al proprio pubblico. In prima serata spazio anche alla Premier League, con sei match in contemporanea, e alla Coppa d’Africa. Completano il quadro ciclismo, salto con gli sci, equitazione e freccette.

📺 Sport in tv oggi – Martedì 30 dicembre

🏀 Basket

NBA – Regular Season

  • 02:00 San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers
    Sky Sport Basket, NOW

  • 04:30 Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks
    Sky Sport Basket, NOW

EuroCup

  • 17:00 Bahcesehir – Hamburg
    EuroLeague TV

  • 18:00 Cluj-Napoca – Slask Wroclaw
    EuroLeague TV

  • 18:15 JL Bourg – Panionios
    EuroLeague TV

  • 19:00 Buducnost – Turk Telekom
    EuroLeague TV

  • 19:00 Hapoel Jerusalem – Manresa
    EuroLeague TV

  • 19:30 Aris – Cedevita Olimpija
    EuroLeague TV

  • 20:00 Dolomiti Energia Trento – London Lions
    Sky Sport Basket, NOW, EuroLeague TV

Eurolega

  • 20:00 Valencia – Partizan
    EuroLeague TV

  • 20:05 Hapoel Tel Aviv – Zalgiris Kaunas
    Sky Sport Mix, NOW

  • 20:30 Barcellona – Monaco
    Sky Sport Max, NOW

🏐 Volley

Coppa Italia femminile

  • 19:00 Scandicci – Vallefoglia
    VBTV

  • 20:00 Conegliano – Bergamo
    VBTV

  • 20:00 Novara – Milano
    VBTV

  • 20:30 Chieri – Uyba
    VBTV

Coppa Italia maschile

  • 19:00 Rana Verona – Allianz Milano
    VBTV

  • 19:30 Piacenza – Modena
    VBTV

  • 20:30 Perugia – Civitanova
    Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV

⚽ Calcio

Premier League

  • 20:30 Chelsea – Bournemouth
    Sky Sport Arena, NOW

  • 20:30 Burnley – Newcastle
    Sky Sport 251, NOW

  • 20:30 Nottingham Forest – Everton
    Sky Sport 252, NOW

  • 20:30 West Ham – Brighton
    Sky Sport 253, NOW

  • 21:15 Arsenal – Aston Villa
    Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW

  • 21:15 Manchester United – Wolverhampton
    Sky Sport 254, NOW

Coppa d’Africa

  • 17:00 Uganda – Nigeria
    Sportitalia

  • 17:00 Tanzania – Tunisia
    Sportitalia

  • 20:00 Benin – Senegal
    Sportitalia

  • 20:00 Botswana – RD Congo
    Sportitalia

🚴‍♂️ Ciclocross

  • 18:25 Superprestige Diegem – gara femminile
    Eurosport 1, Discovery+, DAZN

  • 19:55 Superprestige Diegem – gara maschile
    Eurosport 1, Discovery+, DAZN

🎯 Freccette

  • 13:30 Mondiali – Sessione pomeridiana
    DAZN

  • 20:00 Mondiali – Sessione serale
    DAZN

🏇 Equitazione

  • 11:50 Coppa del Mondo Mechelen – giornata finale
    FEI TV

🎿 Salto con gli sci

  • 17:30 Coppa del Mondo femminile – Garmisch-Partenkirchen (HS142)
    Nessuna copertura tv

