Sport in tv oggi, 30 dicembre: Coppa Italia volley, basket europeo e grande calcio

Volley protagonista con la Coppa Italia maschile e femminile, ma anche NBA, Eurolega, EuroCup e Premier League: il programma completo dello sport in tv di oggi, martedì 30 dicembre, con orari e coperture.
Giornata ricchissima di appuntamenti sportivi quella di martedì 30 dicembre, da vivere in diretta televisiva e streaming. Riflettori puntati soprattutto sulla Coppa Italia di volley, con un’intensa serata che coinvolge sia il torneo maschile che quello femminile, ma spazio anche al grande basket internazionale e al calcio europeo.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La notte si apre con la NBA, mentre nel corso del pomeriggio e della sera entrano nel vivo Eurolega ed EuroCup, con Trento impegnata davanti al proprio pubblico. In prima serata spazio anche alla Premier League, con sei match in contemporanea, e alla Coppa d’Africa. Completano il quadro ciclismo, salto con gli sci, equitazione e freccette.
📺 Sport in tv oggi – Martedì 30 dicembre
🏀 Basket
NBA – Regular Season
-
02:00 San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers
Sky Sport Basket, NOW
-
04:30 Portland Trail Blazers – Dallas Mavericks
Sky Sport Basket, NOW
EuroCup
-
17:00 Bahcesehir – Hamburg
EuroLeague TV
-
18:00 Cluj-Napoca – Slask Wroclaw
EuroLeague TV
-
18:15 JL Bourg – Panionios
EuroLeague TV
-
19:00 Buducnost – Turk Telekom
EuroLeague TV
-
19:00 Hapoel Jerusalem – Manresa
EuroLeague TV
-
19:30 Aris – Cedevita Olimpija
EuroLeague TV
-
20:00 Dolomiti Energia Trento – London Lions
Sky Sport Basket, NOW, EuroLeague TV
Eurolega
-
20:00 Valencia – Partizan
EuroLeague TV
-
20:05 Hapoel Tel Aviv – Zalgiris Kaunas
Sky Sport Mix, NOW
-
20:30 Barcellona – Monaco
Sky Sport Max, NOW
🏐 Volley
Coppa Italia femminile
-
19:00 Scandicci – Vallefoglia
VBTV
-
20:00 Conegliano – Bergamo
VBTV
-
20:00 Novara – Milano
VBTV
-
20:30 Chieri – Uyba
VBTV
Coppa Italia maschile
-
19:00 Rana Verona – Allianz Milano
VBTV
-
19:30 Piacenza – Modena
VBTV
-
20:30 Perugia – Civitanova
Rai Sport HD, RaiPlay, VBTV
⚽ Calcio
Premier League
-
20:30 Chelsea – Bournemouth
Sky Sport Arena, NOW
-
20:30 Burnley – Newcastle
Sky Sport 251, NOW
-
20:30 Nottingham Forest – Everton
Sky Sport 252, NOW
-
20:30 West Ham – Brighton
Sky Sport 253, NOW
-
21:15 Arsenal – Aston Villa
Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, NOW
-
21:15 Manchester United – Wolverhampton
Sky Sport 254, NOW
Coppa d’Africa
-
17:00 Uganda – Nigeria
Sportitalia
-
17:00 Tanzania – Tunisia
Sportitalia
-
20:00 Benin – Senegal
Sportitalia
-
20:00 Botswana – RD Congo
Sportitalia
🚴♂️ Ciclocross
-
18:25 Superprestige Diegem – gara femminile
Eurosport 1, Discovery+, DAZN
-
19:55 Superprestige Diegem – gara maschile
Eurosport 1, Discovery+, DAZN
🎯 Freccette
-
13:30 Mondiali – Sessione pomeridiana
DAZN
-
20:00 Mondiali – Sessione serale
DAZN
🏇 Equitazione
-
11:50 Coppa del Mondo Mechelen – giornata finale
FEI TV
🎿 Salto con gli sci
-
17:30 Coppa del Mondo femminile – Garmisch-Partenkirchen (HS142)
Nessuna copertura tv