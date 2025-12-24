Coppa del Mondo Under 20 di scherma a Udine, Assalto Tv racconta la 20ª edizione tra giovani, sostenibilità e grandi firme

Dal 4 al 6 gennaio il Palaindoor “Ovidio Bernes” ospita spada femminile Cadette e Giovani: debutta l’Under 17, Mara Navarria madrina e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma.

Udine capitale della scherma giovanile internazionale

Per il ventesimo anno consecutivo la Coppa del Mondo Under 20 di scherma fa tappa in Friuli Venezia Giulia. L’edizione 2026 riporta l’evento al Palaindoor Ovidio Bernes, sede storica che aveva già ospitato la manifestazione dal 2013 al 2020.

In pedana spada femminile individuale e a squadre, con una grande novità: il debutto assoluto della Coppa del Mondo Under 17, nuovo circuito voluto dalla Federazione Internazionale di Scherma, che partirà proprio da Udine.

Le fasi finali delle tre giornate saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, punto di riferimento per gli appassionati.

Programma gare: tre giorni di competizioni

Tutte le gare prenderanno il via alle 9.30.

Domenica 4 gennaio

Coppa del Mondo Under 17 – Cadette , spada femminile

Finali dalle 15.30 (diretta Assalto)

Lunedì 5 gennaio

Coppa del Mondo Under 20 – gara individuale , spada femminile

Finali dalle 17.30 (diretta Assalto)

Martedì 6 gennaio

Coppa del Mondo Under 20 – gara a squadre, spada femminile

Finali dalle 13.15 (diretta Assalto)

Venti anni di storia e campionesse lanciate da Udine

La prima edizione risale al 2005 a Lignano Sabbiadoro, inizialmente dedicata alla sola spada femminile. Negli anni, con il supporto della Federazione Italiana Scherma, l’evento è cresciuto fino a ospitare tutte le armi.

Dalla tappa friulana sono passate atlete poi affermatesi a livello mondiale e olimpico come Arianna Errigo, Rossella Fiamingo, Marco Fichera e l’udinese Giulia Rizzi.

Numeri e partecipazione globale

A oltre una settimana dalla chiusura delle iscrizioni sono già 180 le atlete Under 20 iscritte, con 32 Paesi rappresentati. In gara delegazioni da Europa, Americhe, Asia e Medio Oriente, con presenze di spicco come gli Stati Uniti di Leehy Machulsky e il Canada della campionessa del mondo Julia Yin.

Le italiane saranno 20, chiamate a riscattare la prova di Burgos.

Sostenibilità: un modello certificato

Da tre edizioni la Coppa del Mondo Under 20 di Udine è carbon neutral, primato assoluto nella scherma. Sotto la guida del presidente del Comitato Organizzatore Paolo Menis, l’evento punta ora alla certificazione ISO 20121, standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi.

Riduzione della plastica, borracce riutilizzabili, ristorazione a km zero e raccolta differenziata sono i cardini del progetto.

Nastro Rosa: scherma, salute e inclusione

Nel corso della manifestazione si terrà il primo incontro nazionale del progetto Nastro Rosa, iniziativa della FIS che utilizza la scherma come supporto riabilitativo per donne operate di tumore al seno. A Udine saranno presenti 50 partecipanti, con esibizioni dimostrative prima delle finali Under 20 individuali. Il progetto è sostenuto anche dall’ANDOS, con la presidente Flori Degrassi.

Mara Navarria, ancora una volta madrina

A fare da madrina dell’evento sarà Mara Navarria, spadista friulana, campionessa del mondo e oro olimpico a squadre a Parigi 2024 insieme a Giulia Rizzi. Un simbolo per le giovani atlete che saliranno in pedana.

Le azzurrine in gara

Under 17 – Cadette (4 gennaio)

Francesca Aina, Chiara Anile, Benedetta Bianchi, Eleonora Brignoli, Matilde Bua, Carola Calogiuri, Agnese De Caprio, Clara De Donno, Beatrice De Troia, Giulia Ferioli, Elena Giampieri, Payam Kumari, Michela Limonta, Amelie Maiocchi, Anita Negroni, Carlotta Pasqua, Elisabetta Rinaldi, Arianna Sansone, Flavia Verri, Ilaria Zambrini.

Under 20 – Individuale (5 gennaio)

Francesca Aina, Giorgia Amati, Matilde Bellini, Carola Calogiuri, Maria Roberta Agata Casale, Alice Casamenti, Vittoria Cavani, Ludovica Costantini, Aurora Maria Cristina, Clara De Donno, Payam Kumari, Lucia Miglino, Gaia Moretti, Giulia Paulis, Sofia Quirini, Giulia Rosiello, Mariachiara Testa, Flavia Verri, Asia Vitali, Federica Zogno.

Under 20 – Squadre (6 gennaio)

Maria Roberta Casale, Giulia Paulis, Mariachiara Testa, Federica Zogno.

Lo staff del CT Dario Chiadò sarà affiancato dai maestri Mario Renzulli e Francesca Boscarelli.

Dirette e copertura mediatica

Le fasi finali di tutte le gare saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma:

4 gennaio dalle 15.30

5 gennaio dalle 17.40

6 gennaio dalle 13.15

Aggiornamenti continui anche sui canali social ufficiali della manifestazione.