Internazionali BNL d’Italia 2023: programma, orari ed ordine di gioco sabato 13 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per la giornata di sabato 13 maggio. Si entra nel fine settimana al Foro Italico e fa il suo esordio Carlos Alcaraz, atteso non prima delle ore 13:00 dal connazionale Ramos-Vinolas. Sul Campo Centrale a seguire toccherà a Lorenzo Sonego contro Nishioka, mentre verrà giocato in sessioen serale il derby tra Musetti ed Arnaldi. Cecchinato non prima delle ore 19:00 sfiderà invece Bautista-Agut sulla Grand Stand Arena. Di seguito il programma completo con tutti gli orari.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CAMPO CENTRALE

Ore 11:00 – (5) Garcia vs Osorio

Non prima delle 13:00 – Ramos-Vinolas vs (2) Alcaraz

a seguire – Sonego vs (25) Nishioka

Non prima delle 19:00 – (6) Gauff vs (27) Bouzkova

Non prima delle 20:30 – (18) Musetti vs (WC) Arnaldi

GRAND STAND ARENA

Ore 11:00 – (30) Kalinina vs Kenin

a seguire – (23) Potapova vs (11) Kudermetova

a seguire – (5) Tsitsipas vs Borges

Non prima delle 17:00 – (14) Azarenka vs (19) Keys

Non prima delle 19:00 – (21) Bautista Agut vs Cecchinato

PIETRANGELI

Ore 11:00 – (6) Rublev vs Molcan

a seguire – (17) Linette vs (12) Haddad Maia

a seguire – (Q) Bondar vs (22) Zheng

a seguire – Ruusuvuori vs (3) Medvedev

a seguire – Goffin vs (19) Zverev

CAMPO 12

Ore 11:00 – Wang vs (Q) Townsend

a seguire – (14) Hurkacz vs Wolf

a seguire – (Q) Altmaier vs (12) Tiafoe

a seguire – (Q) Hanfmann vs (9) Fritz

CAMPO 1

Ore 11:00 – (15) Coric vs Monteiro

a seguire – (PR) Pella vs (27) Davidovich Fokina

CAMPO 2

Ore 11:00 – Carballes Baena vs (20) Evans

a seguire – (32) Lehecka vs (Q) Marozsan

CAMPO 3

2°Match dalle 11:00 – (31) Zapata Miralles vs Kubler