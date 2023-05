Internazionali BNL d’Italia 2023: programma, orari e ordine di gioco martedì 9 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 9 maggio per quel che concerne gli Internazionali BNL d’Italia, giornata in cui si disputeranno i turni decisivi delle qualificazioni e in cui si svolgeranno alcuni match di primo turno del tabellone di singolare femminile. Tantissimi gli azzurri in campo, dunque andiamo subito a vedere su quale campo e che ora saranno protagonisti.

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA – PROGRAMMA MARTEDI’ 9 MAGGIO

Campo Centrale

Mayar Sherif vs Anna Blinkova

Xiyu Wang vs Lucrezia Stefanini

Jasmine Paolini vs Xinyu Wang

Caty McNally vs Dalila Spiteri

Grand Stand Arena

Alexandre Muller vs Franco Agamenone

Alexei Popyrin vs Andrea Pellegrino

Kaia Kanepi vs Marketa Vondrousova

Alycia Parks vs Anett Kontaveit

Pietrangeli

Barbora Strycova vs Maryna Zanevska

Linda Noskova vs Shelby Rogers

Sofia Kenin vs Cristina Bucsa

Aliaksandra Sasnovich vs Leylah Fernandez

Campo 12

Jule Niemeier vs Nuria Parrizas Diaz

Diletta Cherubini vs Lisa Pigato

Oceane Dodin vs Camila Osorio

TBD vs Aliona Bolsova

Campo 1

Arantxa Rus vs Elsa Jaquemot

Dalma Galfi vs Taylor Townsend

Ysaline Bonaventure vs Priscilla Hon

TBD vs Dayana Yastremska

Campo 2

Thanasi Kokkinakis vs Jan Choinski

Francesco Maestrelli vs Pedro Martinez

Emilio Nava vs Flavio Cobolli

Stefano Napolitano vs TBD

Campo 3

Nao Hibino vs Sara Bejlek

Magdalena Frech vs Polina Kudermetova

Anna-Lena Friedsam vs Simona Waltert

TBD vs Elena-Gabriela Ruse

Campo 4

Daniel Altmaier vs Elias Ymer

Anna Bondar vs Marina Bassols Ribera

TBD vs Romas Safiullin

TBD vs Ana Konjuh

Campo 13

Yannick Hanfmann vs Hugo Grenier

Felipe Meligeni Alves vs Fabian Marozsan

TBD vs TBD

TBD vs TBD