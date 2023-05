Internazionali BNL d’Italia 2023: programma, orari ed ordine di gioco mercoledì 17 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco degli Internazionali BNL d’Italia 2023 per la giornata di mercoledì 17 maggio. Giornata dedicata ai match di quarti di finale della parte alta di entrambi i tabelloni. Nel maschile spicca Djokovic-Rune, il cui vincente affronterà Ruud o Cerundolo. Nel femminile, invece, grande attesa per il terzo incontro dell’anno tra Iga Swiatek ed Elena Rybakina, ma solo il primo sulla terra. Promette spettacolo anche la sfida tra Badosa e Ostapenko. Di seguito il programma completo con tutti gli orari.

IL PROGRAMMA COMPLETO

CAMPO CENTRALE

Ore 13:00 – (1) Djokovic vs (7) Rune

Non prima delle 15:00 – Badosa vs (20) Ostapenko

Non prima delle 19:00 – (4) Ruud vs (24) Cerundolo

Non prima delle 20:30 – (1) Swiatek vs (7) Rybakina