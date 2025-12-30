Sportface TVOriginals
NBA, Cleveland espugna San Antonio: Jokic si ferma, allarme Denver

Franz Monaco
-
NBA: Denver Nuggets at Miami Heat
Dec 29, 2025; Miami, Florida, USA; Denver Nuggets center Nikola Jokic (15) grabs his left knee as head coach David Adelman approaches him after an injury against the Miami Heat during the second quarter at Kaseya Center. Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images/Sipa USA

Colpo esterno dei Cavaliers sul parquet degli Spurs, mentre preoccupa l’infortunio al ginocchio di Nikola Jokic nella pesante sconfitta di Denver contro Miami. Vincono anche Bucks, Thunder, Knicks e Timberwolves.

Notte NBA ricca di spunti e con una notizia che potrebbe pesare sull’equilibrio dell’intera stagione. I Cleveland Cavaliers lanciano un segnale importante, andando a vincere sul campo dei San Antonio Spurs, una delle squadre più in forma del momento, mentre a Denver scatta l’allarme per l’infortunio al ginocchio di Nikola Jokic.

Cleveland in rimonta, Spurs ko

I Cavaliers costruiscono il successo nella ripresa, dominando in particolare l’ultimo quarto con un parziale di 23-37 che ribalta l’inerzia della gara. Il punteggio finale dice 101-113 per Cleveland, trascinata da un Jarrett Allen dominante: 27 punti e 10 rimbalzi.
Agli Spurs non basta un ottimo Victor Wembanyama (26 punti e 14 rimbalzi), con San Antonio che incassa la seconda sconfitta consecutiva.

Jokic si ferma: Denver travolta da Miami

La notizia più rilevante della notte arriva però da Denver. Nikola Jokic è costretto a fermarsi per un problema al ginocchio sinistro dopo un contatto fortuito con Spencer Jones poco prima dell’intervallo. La stella serba non rientra più in campo e l’entità dell’infortunio resta da valutare.

Senza il proprio leader, i Nuggets crollano sotto i colpi dei Miami Heat, che si impongono con un netto 147-123. Spiccano i 25 punti di Norman Powell, con un contributo importante anche dalla panchina: Nikola Jovic (22) e Jaime Jaquez Jr (20).
Pochissimo spazio per Simone Fontecchio, appena tre minuti sul parquet e tre punti dalla lunetta.

Bucks, Suns e Warriors corsari

Prosegue il momento positivo dei Milwaukee Bucks, che centrano la seconda vittoria consecutiva dal ritorno di Giannis Antetokounmpo: 24 punti in 25 minuti nel 113-123 contro Charlotte.
Successi esterni anche per:

  • Phoenix Suns, 101-115 a Washington

  • Golden State Warriors, 107-120 a Brooklyn

  • Minnesota Timberwolves, travolgenti a Chicago (101-136)

Colpo in trasferta anche dei New York Knicks, vittoriosi 125-130 a New Orleans nonostante i 32 punti di Zion Williamson.

Thunder e Rockets convincenti in casa

Tra le mura amiche brillano gli Oklahoma City Thunder, che ritrovano un Shai Gilgeous-Alexander formato MVP: 39 punti, 6 rimbalzi e 6 assist nel 140-129 sugli Atlanta Hawks.
Vincono davanti al proprio pubblico anche gli Houston Rockets, che superano 126-119 Indiana grazie ai 30 punti di Kevin Durant.

Successo sul filo di lana per i Toronto Raptors contro Orlando (107-106), mentre ai Portland Trail Blazers serve un sorpasso nell’ultimo minuto per piegare 125-122 i Dallas Mavericks.

